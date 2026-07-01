Dr. Miha Pogačnik: Seveda je bilo tudi v Jugoslaviji vroče. Samo o tem ni nihče vreščal, ker ni bilo “zelenega $”.

Dr. Miha Pogačnik, profesor mednarodnega prava:

“Seveda je bilo tudi v Jugoslaviji vroče. Samo o tem ni nihče vreščal, ker ni bilo “zelenega $”. Pol ljudi pa itak TV ni imelo. Je pa bilo nevarno radioaktivno sevanje iz Černobila. Pa tudi noben ni nič obveščal, ker je bilo človeško življenje v YU vredno približno enako 0.”

Seveda je bilo tudi v Jugoslaviji vroče. Samo o tem ni nihče vreščal ker ni bilo “zelenega $”. Pol ljudi pa itak TV ni imelo. 😂 Je a bilo nevarno radioaktivno sevanje iz Černobila. Pa tudi noben ni nič obveščal, ker je bilo človeško življenje v YU vredno približno enako 0.😀 https://t.co/QVYOU2LW6o — dr. Miha Pogačnik (@DrPogacnik) June 30, 2026

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