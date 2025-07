Dr. Miha Pogačnik, profesor:

“Naše policiste je pa par Romov prebunkalo. In ta mogočna oblast bi malo urejala mednarodne odnose in svet. Na tujih veleposlaništvih v Ljubljani so zagrnili zavese in se verjetno valjajo po tleh od smeha.”

Vir: X

(ob komentarju novice, da je romunska policija na hitro opravila z Romi)