Dr. Matevž Tomšič: Ni povsem nemogoče, da bi vladajoči to uporabili kot izgovor za razveljavitev volitev

Dr. Matevž Tomšič, sociolog:

“Ni neverjetno v smislu, da si vladajoči ne bi prišli na tako idejo. Najprej glede vmešavanja v politični proces – to lahko počne vsak državljan. To je tudi namen volilne kampanje, da lahko vsakdo prepriča volivce, da je najboljša izbira. To lahko počne vsak politični akter in vsak državljan, tako da poseže v javnost s svojimi pogledi. Če govorimo o zunanjem vmešavanju – kaj je bila potem zadeva Patria oz. finski dokumentarec, ki se je ravno tako pojavil v času volilne kampanje? Potem je bilo tudi tisto vmešavanje v notranje zadeve, ki je evidentno prišlo iz tujine. To, da naj bi nedavni posnetki prišli iz tujine, pa so špekulacije. Za to ni nobenih dokazov. Argumenti, da bi se na podlagi tega razveljavile volitve, se mi sicer zdijo totalen “larifari”. Ne bi pa si upal trditi, da si vladajoči ne bi mogli česa takega spomniti.”

Vir: Nova24tv.si