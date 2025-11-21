Dr. Marko Noč: Ta zakon je povsem v nasprotju z mojo vestjo in tudi z zdravniško Hipokratovo prisego, zato PROTI

Dr. Marko Noč, zdravnik, kirurg, kardiolog:
“Ta zakon je povsem v nasprotju z mojo vestjo in tudi z zdravniško Hipokratovo prisego, ki jo nekateri žal banalizirajo, češ da je zastarela in neprimerna za današnji čas. Osebno mislim, da je vse bolj aktualna na številnih področjih. Tudi v luči porajanja tako absurdnih zakonov, kot je ta … /…/
Gre za tako imenovane paliativne ukrepe, ki obsegajo lajšanje morebitnih bolečin in težkega dihanja ter zagotavljanje udobja. To področje medicine, zlasti v luči hitrega staranja populacije in posledičnih številnih kroničnih bolezni, nikakor ni manj pomembno od “klasične” medicine. In tu je naša država v velikem zaostanku. Prav groteskno je zato, da namesto vsega naštetega bolnikom ponuja pomoč pri samomoru. Zakaj se država raje ne osredotoči na svoje dolžnosti do bolnika v tem obdobju življenja? Govorim o nezadostnih kapacitetah in pogosto slabi kvaliteti nege na domu, nezadostnih kapacitetah domov za ostarele, negovalnih oddelkov in bolnišnic ter hospicev. In potem bi se pokazalo, da verjetno sploh ni potrebe po pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in evtanaziji.”
Vir: Aleteia