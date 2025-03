Dr. Ivan Štuhec: Takrat smo se osvobajali totalitarizma, ki smo ga imeli večinsko dovolj. Danes nam grozi ponovitev totalitarizma, ki si ga želi in uvaja generacija, rojena v poznih osemdesetih ali začetku devetdesetih let.

Dr. Ivan Štuhec, moralni teolog:

“Vsebinsko slovenski nacionalni program ni uresničen, ker so prevladujoče politične sile, ki so v Sloveniji pretežno na oblasti več kot tri desetletja, poskrbele za to, da se je osamosvojitveni prelomni trenutek zamegljeval z domnevno prelomnim trenutkom revolucije v času druge svetovne vojne in po njej. Ta temeljni nesporazum med kontinuiteto in diskontinuiteto s totalitarnim komunističnim režimom je slovenska jara kača, ki hromi vse oblike sodelovanja in sproščenega odnosa. Še huje, mlade generacije so pod vplivom kulturnega marksizma na novo ideološko preparirane in bi nas rade ponovno vrnile v čas družbenega eksperimentiranja druge polovice dvajsetega stoletja. Vzporednica med poznimi osemdesetimi leti in sedanjostjo je paradoksalna. Takrat smo se osvobajali totalitarizma, ki smo ga imeli večinsko dovolj. Danes nam grozi ponovitev totalitarizma, ki si ga želi in uvaja generacija, rojena v poznih osemdesetih ali začetku devetdesetih let. Zakaj je tako? Zato, ker se je na celotni liniji vzgoje in izobraževanja, medijev ter kulture uveljavila teza kontinuitete s prejšnjim režimom in ne diskontinuitete.”

Vir: Družina