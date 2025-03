Dr. Ivan J. Štuhec, moralni teolog:

»Ta rdeča barva, ki je bila polita po nadškofiji in po stolnici, ima seveda nek simbol pomen, ker kliče po krvi. Kaj je imela v zadnjem času cerkev, škofija, stolnica z 8. marcem in z vsemi temi dogodki? Ali je kdo kaj provociral, je kdo kaj rekel? Je kdo izrazil kakšno stališče v zvezi s tem? Nihče. Torej iz čistega vedrega neba so se znesli nad cerkvenimi objekti, pa tega ne bo nihče na veliko obsojal.«

Vir: Radio Ognjišče