Dr. Andrej Drapal: Kdor je tako obseden z nasprotnikom, da je motiviran zgolj še z eliminacijo nasprotnika, je slej ko prej poražen

Dr. Andrej Drapal, profesor, tržnik, analitik:

“Gre za deviantnost in ne nazadnje samodestruktivnost. V športu, v poslu in ne nazadnje v vsakdanjem življenju velja, da svojih ciljev ne smeš prilagajati konkurentom, ampak moraš slediti svojim ciljem, seveda upoštevajoč okolje. Kdor je tako obseden z nasprotnikom, da je motiviran zgolj še z eliminacijo nasprotnika, je slej ko prej poražen in pred samim sabo osramočen. To seveda velja za vse, ki so vsaj blizu normalnosti. Slovenska politika je na žalost daleč od normalnosti.

Patološki narcisi, ki se opiti s trenutki oblasti nenadoma zavejo, da imajo v rokah zgolj še strah pred izgubo privilegijev in državnih seskov, ki jih polnimo davkoplačevalci, so lahek plen realnih igralcev, ki za razliko od drobiža, ki ga plenijo koristni idioti, odžirajo kapitalsko in moralno substanco naroda.

Ta patologija, ker traja že toliko časa, razžira tudi vse ostale. Mnogi si zato zastavljajo vprašanje, ali kopirati ta samodestruktivni model. Preprost odgovor seveda je: nikakor ne, če hočete sebi in slovenski družbi dobro.”

Vir: Nova24TV.si