Donald Trump, ameriški predsednik:

“Veste, kaj je moj največji problem, ki ga imam z Natom? Te fante poznam zelo dobro. To so moji prijatelji. Ampak če bi bile ZDA v težavah in bi jih poklicali, ter Francozom in nekaterim drugim državam dejali, da imamo problem. Ali mislite, da bi prišli in nas zaščitili? Morali bi priti. Ampak nisem prepričan, da bi res.”

Vir: N1 Slovenija