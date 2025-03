Donald Trump, ameriški predsednik:

“Če se z Rusijo ne bomo mogli dogovoriti o ustavitvi prelivanja krvi v Ukrajini in če bom menil, da je za to kriva Rusija – kar morda ni res –, a če bom menil, da je za to kriva Rusija, bom uvedel sekundarne carine na nafto, na vso nafto iz Rusije.”

Vir: Nova24tv.si