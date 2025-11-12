e-Demokracija
-0.5 C
Ljubljana
sreda, 12 novembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Dejan Steinbuch: V Ljubljani po Zoranu Zo(h)ran? Prestolnica pa stagnira!

Izjava dneva
foto: STA

Dejan Steinbuch, komentator:

“Širok krog Jankoviću nenaklonjenih strank, strančič, gibanj in civilne družbe je edini, ki daje določeno možnost oblikovanja resne alternative tistemu načinu upravljanja z Ljubljano, ki se je pod trenutnim županom izkazal kot urbanistično zgrešen, ekonomsko škodljiv in družbeno nekoristen. Pri tem je še najmanjši problem to, da zaradi županovega odklonilnega odnosa do kulture Ljubljana kot prestolnica 20 let ni dobila novega kulturnega objekta nacionalnih razsežnosti, pa tudi sicer so arhitekturni dosežki v njegovih petih mandatih podpovprečni. O vnovični uvedbi tramvaja, ki bi vsaj malce razbremenil prometni infarkt v mestu, župan menda noče niti slišati.”

Vir: Portal Plus

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Dr. Pavel Poredoš: Kot zdravniki smo se več ali manj enotno odločili, da ne bomo podprli tega zakona, ker je to v nasprotju z...

Izjava dneva

Mag. Branko Cestnik: Če ni verske svobode, lahko ustavo zabrišemo v smeti

Izjava dneva

Vid Mlakar: Po izvolitvi skrajnega socialista za župana New Yorka je mogoče pričakovati množične izselitve najbolj produktivnih prebivalcev

Izjava dneva

Marjan Lampret: Zlo, ki ga povzročajo Romi, doživljam kot bumerang, kot »maščevanje«, ki se je zgodilo desetletja potem, ko so jih pobijali kot zajce

© Nova obzorja d.o.o., 2025