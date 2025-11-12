Dejan Steinbuch: V Ljubljani po Zoranu Zo(h)ran? Prestolnica pa stagnira!

Dejan Steinbuch, komentator:

“Širok krog Jankoviću nenaklonjenih strank, strančič, gibanj in civilne družbe je edini, ki daje določeno možnost oblikovanja resne alternative tistemu načinu upravljanja z Ljubljano, ki se je pod trenutnim županom izkazal kot urbanistično zgrešen, ekonomsko škodljiv in družbeno nekoristen. Pri tem je še najmanjši problem to, da zaradi županovega odklonilnega odnosa do kulture Ljubljana kot prestolnica 20 let ni dobila novega kulturnega objekta nacionalnih razsežnosti, pa tudi sicer so arhitekturni dosežki v njegovih petih mandatih podpovprečni. O vnovični uvedbi tramvaja, ki bi vsaj malce razbremenil prometni infarkt v mestu, župan menda noče niti slišati.”

Vir: Portal Plus