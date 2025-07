Dejan Steinbuch: Janković dela, vendar ne za vas, dragi Ljubljančani – kar poglejte vaše ceste

Dejan Steinbuch, publicist:

“Milorad Dodik, točneje njegovo kapitalsko zaledje, je v zadnjih letih postal največji Putinov igralec v regiji, pri čemer je za Slovenijo občutljivo zlasti dejstvo, da je Dodikov poslovno-politični krog vse večji investitor v naši državi. Če si želimo postati balkanska pralnica denarja, s tem ni nič narobe. Vendar pa po izkušnji z Iranci nihče noče imeti za vratom Američanov in njihovih agencij, ki so že nekaj časa pozorne na denarni tok iz Republike Srbske v Slovenijo.

Bo kdo rekel – pa kaj!? Kar naj perejo denar v Sloveniji, bomo vsaj imeli kaj od tega. Res? Kaj pa? Koliko dobi od več sto milijonov dolarjev, kolikor naj bi jih iz Republike Srbske v zadnjih letih spravili na varno v Slovenijo (ki je, ne pozabite, del evroobmočja), slovenski proračun? Koliko davka plačajo v Sloveniji podjetja, ki so v rokah srbskih tajkunov? So ceste v Ljubljani zaradi tega v kaj boljšem stanju? Lepo vas prosim. V bistvu se prav pri asfaltu pozna, da se denar v naši državi le “oplementi”, ne pa tudi dejansko investira. Zato se ne čudite, zakaj imajo Ljubljančani najbolj razdrapane ceste v državi, na katerih divja županski šofer, alergičen na dolge kolone, ki so posledica popolnega razpada prometnega režima v prestolnici.”

Vir: Portal Plus