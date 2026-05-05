Ddr. Klemen Jaklič: Nepravilnosti na volitvah terjajo resno sanacijo

Ddr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik, ki se mu je iztekel mandat:

“Vse omenjene /nepravilnosti na letošnjih volitvah/ so resne kršitve. Skupaj s še nekaterimi drugimi /…/ zaslužijo temeljito sanacijo. Zaradi teh kršitev in že prejšnje ustavne neskladnosti volilnega sistema volitve niti slučajno niso bile primer demokratičnih volitev, kot jih zahteva ustava svobodne demokratične družbe. Kot izšolan ustavni pravnik točno vem, kaj govorim. Ali bi sestava slovenskega Ustavnega sodišča razsodila tako, pa je, iz razlogov, ki sem jih pojasnil že v začetku najinega pogovora, drugo vprašanje. Toda na srednji rok bodo vse te protiustavnosti odpravljene, če se bo le Slovenija v teku let osvobajala spon ugrabljene tranzicijske države.”

Vir: Družina