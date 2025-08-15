29.6 C
Ljubljana
petek, 15 avgusta, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Blaž Cvar: Vlada zavira gospodarsko aktivnost ter obremenjuje podjetnike

Izjava dneva
Blaž Cvar (foto: Andraž Grad)

Blaž Cvar, predsednik OZS:

Prepričani smo, da bi danes beležili precej boljše rezultate o gospodarski aktivnosti v Sloveniji, če država ne bi v tolikšni meri obremenjevala obrtnikov in podjetnikov ter celotnega slovenskega gospodarstva. Finančne dajatve oz. novi “prispevki”, kot je denimo pobiranje denarja na zalogo v primeru dolgotrajne oskrbe, na drugi strani pomenijo zategovanje pasu in manj investicij v razvoj, opremo ter zaposlovanje novih kadrov. Ob novih in novih dajatvah bomo na dolgi rok vsi na slabšem, ne le gospodarstvo.”

Vir: sporočilo za javnost

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025