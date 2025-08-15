Blaž Cvar: Vlada zavira gospodarsko aktivnost ter obremenjuje podjetnike

Blaž Cvar, predsednik OZS:

“Prepričani smo, da bi danes beležili precej boljše rezultate o gospodarski aktivnosti v Sloveniji, če država ne bi v tolikšni meri obremenjevala obrtnikov in podjetnikov ter celotnega slovenskega gospodarstva. Finančne dajatve oz. novi “prispevki”, kot je denimo pobiranje denarja na zalogo v primeru dolgotrajne oskrbe, na drugi strani pomenijo zategovanje pasu in manj investicij v razvoj, opremo ter zaposlovanje novih kadrov. Ob novih in novih dajatvah bomo na dolgi rok vsi na slabšem, ne le gospodarstvo.”

Vir: sporočilo za javnost