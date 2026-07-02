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Anja Bah Žibert: Nič nenavadno, a zelo povedno, da podpise zbira tudi CNVOS – krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki jih moramo plačevati vsi! A to še ni vse…Vpoklicali so celo “estradnike”

Izjava dneva
Poslanka državnega zbora RS in SDS Anja bah Žibert (foto: Polona Avanzo)

Anja Bah Žibert, poslanka SDS v DZ RS:

“Danes levičarji, ki so parlamentarno komisijo zlorabili za politični obračun s SDS (javno priznano kar se je počelo ves pretekli mandat) in komisijo dejansko spremenili v politično policijo, to želijo naprtiti novemu zakonu. Parlamentarno komisijo so z močjo politične večine izkoriščali tudi za brutalni obračun z mediji, ki so si upali pisati drugače od njihovih želja. Danes pa taisti zbirajo podpise za referendum, ker se te zlorabe želi preprečiti. Nič nenavadno, a zelo povedno, da podpise zbira tudi CNVOS – krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki jih moramo plačevati vsi! A to še ni vse… Vpoklicali so celo ‘estradnike’. Zmaga pa zapis ene od njih: ‘Svoj podpis sem oddala zato, ker si želim, da novinarji in uredniki delujejo, poročajo in kreirajo našo realnost brez pritiskov politike in ker si želim živeti v demokratični državi’.”

Vir: X

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