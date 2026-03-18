Andrej Šter: Se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo, ko oddajamo glas na volitvah?

Andrej Šter, upokojeni diplomat:

“Dobrih trideset let nam je dovoljeno, da zares volimo. Smo to neverjetno preokretnico v naši zgodovini razumeli? Prehod k demokraciji in svobodi namreč ni enkratna odločitev, pač pa je to odvisno od ravnanja v vsakem trenutku, v vsaki konkretni situaciji. To je odločitev, ali bom molče sprejel trditve, ki žaljivo in lažnivo prikazujejo razmere v naši domovini, ali pa se bom na to primerno odzval. To je stalna skrb za to, da se resnica ne prekrije z lažjo, da skrbi za skupno dobro ne zamenja hinavsko koristolovstvo, da ne obstanemo lenobno na poti, ki so nam jo omogočili naši predniki z molitvijo, modrimi in pogumnimi odločitvami in trdim delom. Imamo svobodo in demokracijo, če se za to trudimo in si ju priborimo, ali pa ju nimamo, ker nam za to ni mar. In takšna brezbrižnost do prihodnosti in usode naroda, države, da, tudi do politike, je greh!”

Vir: Družina