Trump: Jutri bodo v Pakistanu spet pogajanja z Iranom

Piše: C. R., STA

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da se bodo v ponedeljek zvečer v pakistanskem Islamabadu znova sešli pogajalci ZDA in Irana. Obenem je na omrežju Truth Social zapisal niz kritik na račun Teherana, ker da je v soboto v Hormuški ožini streljal na tuje ladje in s tem kršil prekinitev ognja.

“Moji predstavniki gredo v Islamabad v Pakistanu – tam bodo jutri zvečer pogajanja,” je zapisal Trump. “Ponujamo zelo pošten in razumen DOGOVOR in upam, da ga bodo sprejeli, saj bodo Združene države sicer uničile vsako elektrarno in vsak most v Iranu,” je obenem zagrozil.

Zatrdil je še, da je “konec gospoda prijaznega fanta” ter da bo Iran hitro padel. Če ne bo sprejel dogovora, pa da mu bo “v čast storiti, kar je treba storiti, kar bi morali drugi predsedniki storiti Iranu v zadnjih 47 letih”. “Čas je, da se iranskemu morilskemu stroju naredi konec,” je še zapisal Trump.

Odzval se je tudi na sobotno dogajanje v Hormuški ožini. “Iran se je včeraj odločil, da bo v Hormuški ožini izstrelil naboje – popolna kršitev našega sporazuma o prekinitvi ognja! Mnogi od njih so bili usmerjeni v francosko ladjo in tovorno ladjo iz Združenega kraljestva. To ni bilo lepo, kajne?” je zapisal.

Po njegovem mnenju je nenavadno, da je Iran najavil zaprtje ožine, saj da je ta že zaprta zaradi ameriške blokade. “Pomagajo nam, ne da bi vedeli, in oni so tisti, ki z zaprtim prehodom izgubijo 500 milijonov dolarjev na dan! Združene države ne izgubijo ničesar. Pravzaprav se veliko ladij trenutno odpravlja v ZDA, Teksas, Louisiano in Aljasko, da bi naložile tovor,” je še zapisal predsednik ZDA.