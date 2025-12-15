Aleš Primc: Pokazalo se je, da je kanal C0 še nevarnejši, kot smo mislili doslej

Aleš Primc, ljubljanski mestni svetnik:

»Predvideno je, da se bodo kanalizacijske odplake iz tega novega stanovanjskega naselja in drugih objektov na tem območju transportirale 17 km stran, čez zbirališča pitne vode, namesto, da bi se tam v bližini naredilo čistilno napravo. To pomeni, da bi se po kanalu C0 preko zbirališč pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi, transportiralo ne 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak, kot je veljalo do sedaj, ampak več kot 8.000.000 litrov vsak dan. In to po ceveh, ki v skladu s standardi lahko puščajo, in še na najbolj potresnem območju v Sloveniji. To pomeni, da je nevarnost zastrupitve pitne vode še večja, kot je bilo uradno znano do sedaj.«

Vir: Radio Ognjišče