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Aleš Hojs: Politična policija je v DZ obstajala pod vodstvom UKZ in Tamare Vonta …

Izjava dneva
Aleš Hojs (foto: Polona Avanzo)

Aleš Hojs, poslanec SDS v DZ RS:

“Politična policija v @Drzavnizbor je obstajala pod vodstvom UKZ in @tamaravonta. Brskala po osebnih računih. Tudi mojem. Tako dolgo in temeljito, da se je banka naveličala njen udbovskih metod in izbrala lažjo rešitev-zaprla je račun. Golobove preiskovalke so bile politični pregon.”

Vir: X

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