Aleš Hojs: Politična policija je v DZ obstajala pod vodstvom UKZ in Tamare Vonta …

Aleš Hojs, poslanec SDS v DZ RS:

“Politična policija v @Drzavnizbor je obstajala pod vodstvom UKZ in @tamaravonta. Brskala po osebnih računih. Tudi mojem. Tako dolgo in temeljito, da se je banka naveličala njen udbovskih metod in izbrala lažjo rešitev-zaprla je račun. Golobove preiskovalke so bile politični pregon.”

Politična policija v @Drzavnizbor je obstajala pod vodstvom UKZ in @tamaravonta. Brskala po osebnih računih. Tudi mojem.Tako dolgo in temeljito,da se je banka naveličala njen udbovskih metod in izbrala lažjo rešitev-zaprla je račun. Golobove preiskovalke so bile politični pregon. pic.twitter.com/zUkvUoZ6NB — Aleš Hojs (@aleshojs) July 4, 2026

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