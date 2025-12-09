Zvone Černač: Za krajše čakalne vrste in nižje stroške opravljanja vozniških izpitov

Piše: C. R.

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril poslanec Zvone Černač, se bosta vlada Roberta Goloba in koalicija Gibanje Svoboda, SD in Levica v zgodovino zapisali po dveh »dosežkih«: »Višanju davkov in daljšanju čakalnih vrst.« Čakalne vrste so se pod to vlado podaljšale na številnih področjih – v zdravstvu, pri dostopu do domov za starejše, kjer danes čaka že 40.000 ljudi, ter tudi pri opravljanju vozniških izpitov in pridobivanju vozniških dovoljenj.

Zvone Černač je opozoril, da se je koalicija GS, SD in Levica problema čakajočih na vozniške izpite lotila z napačnim pristopom: »nižanjem standardov.« Sprejeli so zakon, po katerem lahko osebe, ki so opravile vozniški izpit v državah nekdanje Jugoslavije, ki niso članice EU, po enem letu prebivanja v Sloveniji avtomatično zamenjajo dovoljenje za dovoljenje EU. »S tem so Slovenke in Slovence, lastne državljane, postavili v podrejen položaj,« je povedal poslanec Černač.

Slovenski državljan mora za izpit odšteti skoraj 2.000 evrov, v omenjenih državah pa znašajo stroški le 200 do 600 evrov.Tako ravnanje ne zmanjšuje čakalnih vrst in ne znižuje stroškov – enako velja za nedavni »gasilski ukrep,« ki omogoča izvajanje izpitnih voženj tudi ob vikendih.

Zvone Černač je predstavil celovite in izvedljive rešitve Slovenske demokratske stranke, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Učinkovitejša logistika razporejanja izpitnih voženj, razbremenitev predsednikov centrov in povečanje števila izvedenih voženj. Prisotnost le enega izpraševalca na teoretičnem delu izpita, kar sprosti kadre za praktične preizkuse in skrajša čakalne dobe. Poenostavitev teoretičnega preverjanja, pri katerem vprašanja vsebujejo največ en pravilen odgovor – večja jasnost in pravičnost. Uvedba teoretičnega dela izpita v šolski kurikulum v 2. letniku srednjih šol za zgodnejše, sistemsko pridobivanje znanja. Vključitev prve pomoči v teoretični del usposabljanja kot sestavni del učnega procesa. Uporaba obstoječega zdravniškega spričevala, kadar že vsebuje vse zakonsko zahtevane preglede – zmanjšanje stroškov za kandidate. Javno financiranje tečaja varne vožnje za kandidate, ki začnejo postopek pri 16 letih; varna vožnja naj bo opravljena najprej, nato vožnja s spremljevalcem do 18. leta. Uskladitev minimalnega števila obveznih ur s prakso EU. Evropska regulativa predpisuje 7 ur teoretičnega in 7 ur praktičnega dela, Slovenija pa 16 teoretičnih in 20 praktičnih.

»Predlagamo prepolovitev minimalnega obveznega števila ur, kar je še vedno več kot dvakrat toliko, kot določa evropska regulativa,« je poudaril Zvone Černač. »Standardov s tem ne znižujemo – nekdo potrebuje le nekaj ur, medtem ko nekdo tudi s 70 urami ni sposoben opravljati izpita.«

S tem paketom ukrepov SDS predstavlja realno, učinkovito in pošteno pot h krajšim čakalnim vrstam, nižjim stroškom in bolj preglednemu sistemu, ki ne znižuje standardov prometne varnosti.