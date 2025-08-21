Zvone Černač ob prevzemu oblasti s strani SDS napovedal takojšnjo ukinitev plačevanja prispevka dolgotrajne oskrbe

Piše: Nova24tv.si

“To je fiasko Golobove vlade in Golobove koalicije,” je v zvezi s sago na področju dolgotrajne oskrbe, ki navkljub plačevanju obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo še sploh ni zaživela, kritičen poslanec SDS Zvonko Černač, ki meni, da bi se morali vladajoči ljudem, ki so na uveljavitev zakona dolgo čakali, javno opravičiti.

Javnost je bila vseskozi pod vtisom, da bo prispevek za dolgotrajno oskrbo znašal odstotek bruto plače zaposlenega. A v resnici prispevek znaša dva odstotka, saj mora drug odstotek plačati delodajalec v našem imenu. Javnost je bila prav tako pod vtisom, da se bo prispevek obračunal zgolj od bruto plače, vendar smo bili tudi tu zavedeni. V resnici se v izračun upoštevajo tudi dodatki k bruto pogodbeni plači. Po prvem odtegljaju se je nateklo že več kot 44 milijonov evrov, po ocenah ministrstva za solidarno prihodnost pa bo samo letos v državno blagajno steklo skoraj 260 milijonov evrov.

Poslanec Černač je v soočenju v oddaji 24ur Zvečer poudaril, da je problematično, da je prispevek dvoodstoten. “V kolikor ne bi vajeti oblasti 1. junija 2022 prevzela Golobova vlada in koalicija, bi se pravice iz dolgotrajne oskrbe izvajale že dobri dve leti in pol, in sicer od prvega januarja 2023 dalje,” je izpostavil in spomnil, da je bil zakon sprejet v času prejšnje vlade, ki jo je vodila SDS. Po njegovih besedah imamo sedaj na drugi strani zakon, neke pravice na papirju, ki se ne izvajajo, in dvoodstotni prispevek, ki ga morajo vsi plačevati.

Povedal je, da po ocenah samega ministrstva ne bo od teh 260 milijonov evrov v tem letu porabljenih niti 80 milijonov. “Po moji oceni še bistveno manj. Bistveno je, da so odpravili zakon, ki je bil dober, ko so prišli na oblast, in sicer v revanšističnem stilu odprave vsega, kar je bilo sprejeto v času, ko je vlado vodila SDS, in ljudi obremenili po nepotrebnem z dodatno dajatvijo,” je bil kritičen. Nad povedanim pa se ni strinjala vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Tereza Novak, ki je vztrajala, da takratni zakon ni bil realen in da je bil brez finančne strategije. “V vsakem primeru je bilo mišljeno, da slej kot prej pride prispevek,” je med drugim navedla in v zvezi z zmedo okrog plačevanja prispevka navedla: “Mislim, da je bilo jasno. Mogoče je prišlo do šuma v komunikaciji. Vendarle pa imamo zakon, ki to določa. Predvsem pa mislim, da je to izjemen dosežek, da smo enkrat do tega prišli.”

Novakova je na vprašanje, ali se ji zdi prav, da morajo ljudje že sedaj plačevati, čeprav se dolgotrajna oskrba v celoti še sploh ne izvaja, vztrajala, da se izvaja. “Saj se ni začelo trgati s 1. 1. Izvaja se že. Od 1. 1. 2024 je že financirana pomoč družinskemu članu na domu. Zdaj je možna dodatna e-pomoč in oskrba na domu za vse, ki se bodo prijavili od 1. 7.,” je vztrajala. Černač je v zvezi z e-oskrbo, ki jo je omenila poslanka, pojasnil, da jo je prejšnja vlada uvedla že spomladi 2022. “V kolikor ne bi bilo te oblasti, ki jo predstavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica, potem bi imeli ljudje že od 1. januarja 2023 bistveno nižje položnice v domovih za starejše. Ne vsi. Seveda tisti, ki so upravičeni do tega. Tako pa bodo tega deležni šele konec leta, če bodo,” je bil jasen.

Prispevki se plačujejo v aktivni delovni dobi

Černač je dal vedeti, da bo prispevek dolgotrajne oskrbe za upokojence takoj ukinjen, uveden bo tudi moratorij na plačevanje za vse ostale, čim bo stranka SDS ponovno prevzela odgovornost za vodenje države. Po prvem polnem letu izvajanja pa bo opravljena evalvacija izvajanja. Poslancu se zdi naravnost neprimerno, da morajo omenjeni prispevek plačevati tudi upokojenci, saj se prispevki plačujejo v aktivni delovni dobi. Poslanka Svobode je medtem vztrajala, da gre tukaj za prazne besede in da brez denarja, ki ga prispevamo vsi, ni mogoče priti do delujoče dolgotrajne oskrbe.

Černač je pojasnil, da je v celotnem znesku 650 milijonov evrov prispevek upokojencev relativno nizek. “Znaša približno 70 milijonov evrov, kar pomeni, da ne ogroža izvajanja pravic iz dolgotrajne oskrbe,” je izpostavil. Meni, da se ne bi smelo pobirati denarja ljudem za nekaj, česar ni. “1. julija bi morala začeti delovati oskrba na domu. Je ni. 1. 12. naj bi se znižale položnice nekaterim v domovih za starejše. Se ne bodo, ker ni pripravljeno nič. Videli smo pri prvih izmed upravičenj, ki jih je omenila kolegica, ki bi se morala izvajati od 1. 1. 2024, pa se je začelo šele z junijem 2024.”

Poslanka Svobode je v bran delovanja oblasti vztrajala, da se postavlja nov sistem, ki mora začeti delovati. Navedla je, da je vse to proces in da naj bi se odvijal po planu, ki je bil zapisan v zakonu. “Naj povem, da je prispevek en procent, ne dva procenta,” je vztrajala. “Niti ene odločbe o upravičenju do pravice do oskrbe na domu po tem zakonu po 1. 7. letos še ni nihče prejel. Niti ena še ni bila izdana,” je v odzivu na povedano pojasnil Černač in pojasnil, da se en odstotek plačuje samo pri upokojencih, drugod je dva odstotka, ker je tudi tisto, kar da delodajalec, prispevek. “Torej znaša dva odstotka, enako je pri kmetih in samozaposlenih.” Meni, da bi bila neka minimalna moralna obveza te vladajoče koalicije, da bi se javno opravičili vsem, ki so dolgo pričakovali, da se bo ta zakon končno uveljavil.

Ljudje so bili prikrajšani

Novakova je vztraja, da naj bi šlo za manipulacijo brez vsebine. “V resnici se tukaj bodo in se že rešujejo stiske, ki so zelo velike za vse tiste, ki imajo trenutno problem s plačevanjem dolgotrajne oskrbe. Postavlja se sistem, kjer bo prispevek relativno majhen, vse storitve, ki jih bo država nudila v ta namen, pa bodo brezplačne,” je navedla. Na to pa ji je Černač odvrnil, da so vse tiste, ki jih omenja, v dveh letih in pol prikrajšali za okrog 15 tisoč evrov. “Te nižje položnice bi namreč ti ljudje po zakonu, ki je bil sprejet decembra 2021, v času prejšnje vlade, imeli že od prvega januarja 2023. Tako jih bodo imeli, če, od prvega decembra letos,” je bil kritičen.

Černač v zvezi z nakupom helikopterjev opozarja na preplačilo

Beseda je v soočenju tekla tudi okrog nakupa dveh reševalnih helikopterjev, ki mu nasprotuje stroka. Novakova je vztrajala, da informacije, s katerimi razpolagajo, kažejo, da je bil razpis narejen strokovno, da so pred razpisom sodelovali strokovnjaki, da je potekal brez pritožb. “Prijavitelji bi se lahko pritožili. Se pravi razpis očitno ni bil namenjen samo enemu, prijavila sta se dva ponudnika. Po mnenju strokovne komisije so izbrali najboljšega,” je navedla.

Černač je pojasnil, da gre v konkretnem primeru za reševalno vozilo v zraku. “Če gre za reševalno vozilo v zraku, zakaj mi tukaj izumljamo neko dvojno rabo za policijske namene in vse ostalo? Bo prazen kombi, marica tudi vozil bolnike ali kako? Tam imamo verjetno rešilce, ne,” je pojasnil in dodal, da so se stvari v zadnjih desetih, petnajstih letih spremenile in potrebujemo specializirano službo nujne helikopterske medicinske pomoči, potrebujemo najmanj tri helikopterje. “Tri helikopterje primernega ranga, kot jih poznajo na Hrvaškem in v sosednjih državah, bi dobili za ceno teh dveh. Gre za preplačilo, prav tako pa ne bo zagotavljalo potrebne obravnave tistih, ki tako obravnavo, takrat, ko so življenjsko ogroženi, tudi potrebujejo,” je bil kritičen v zvezi z načrtovanim nakupom.