Zvone Černač glede podaljšanja veljavnosti vinjet: “Gre za predvolilno potezo!”

Piše: C. R.

Današnji vladni predlog štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih vinjet je predvolilna poteza, saj so enaki argumenti za tak ukrep obstajali že lani, je dejal poslanec SDS Zvone Černač. Glede odprave vinjet na Obali je vladi očital sprenevedanje, saj predlog SDS z zelo podobno vsebino nedavno ni dobil podpore.

Težave, s katerimi je vlada utemeljila predlagano podaljšanje vinjet, so uporabnike slovenskih avtocest pestile že lani, pa vlada takšnih ukrepov takrat ni sprejela, je v izjavi za medije v DZ dejal Černač.

“Smo v predvolilnem obdobju in žal se ne moremo znebiti grenkega priokusa, da to ni bilo narejeno zaradi interesov uporabnikov in njihovih težav, saj bi bilo sicer narejeno že lani, temveč bolj zaradi predvolilnega obdobja,” je povedal.

To po njegovih besedah potrjujejo tudi druge odločitve vlade v zadnjem mesecu. “Gre bolj za ukrepe, ki nimajo v ospredju težav ljudi, temveč so v pomoč predvolilni kampanji. Sicer bi imeli takšno in drugačno božičnico tudi za upokojence in vse ostale že lani, predvsem pa ne bi prišlo do odprave zakona prejšnje vlade, ki bi ljudem zaradi davčne olajšave letos v žepu pustil dvakratno božičnico, okrog 1200 evrov več,” je dejal.

Napovedal je, da bodo v SDS v prihodnje omogočili dvojno rabo vinjete, kar bo družinam z dvema avtomobiloma omogočilo izmenično uporabo ene vinjete z obema avtomobiloma.

Glede odprave vinjet na Obali je vladi očital sprenevedanje. V SDS so namreč konec septembra vložili predlog novele zakona o cestninjenju, s katero bi odsek hitre ceste med Škofijami in Koprom izločili iz sistema cestninjenja.

Kot je izpostavil, je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek izvzetje omenjenega odseka v odgovoru na poslansko vprašanje Meire Hot (SD) med drugim zavrnila z argumentom, da za takšen ukrep nima pravne podlage. Predlog zakonske novele so po njegovih besedah pripravili tudi zato, da bi zagotovili to podlago.

“Očitno pa je vlada danes to zakonsko podlago kljub tej izjavi ministrice našla ter obalno hitro cesto na tem odseku med Škofijami in predorom Markovec izvzela iz vinjetnega sistema – čeprav na malo drugačen način, namreč s prekategorizacijo,” je dejal.

Spomnil je, da je ministrica Bratušek julija v odgovoru na ustno poslansko vprašanje poslanke Hot izjavila, da je “neodgovorno ljudem obljubljati nekaj, kar se ne da izpeljati”. “Cilj, ki smo si ga v SDS zastavili, je torej dosežen s to odločitvijo današnje vlade – na malo drugačen način, ampak je dosežen,” je dodal.

Prepričan je, da takšnega ukrepa ne bi potrebovali, če bi na Obali uspeli zgraditi hitro cesto do meje s Hrvaško. To se ob trenutnih postopkih po njegovem mnenju ne bo zgodilo še več desetletij, zato je v primeru sodelovanja SDS v prihodnji vladi napovedal pospešitev postopkov.

Vlada je namreč na današnji seji v Murski Soboti sprejela predlog interventnega zakona, s katerim bo DZ v potrditev predlagala štirimesečno podaljšanje veljavnosti letnih vinjet. Ministrski zbor je tudi odločil, da na obalni hitri cesti uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna.

Za podaljšanje vinjet so se po pojasnilih vlade odločili zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in tudi zaradi kakovosti uporabe avtocest, izvzem obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema pa so utemeljili z željo po razbremenitvi vzporednih cest. Ob tem so poudarili, da je ukrep začasne narave ter je predviden do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo.