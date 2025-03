Zviti Vinko Möderndorfer na POP TV: zavajal glede kulturniških pokojnin

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Da se pa odločamo o tem, ali bomo dali nekaj deset umetnikom malo večjo pokojnino, ker so vse v obliki svoje umetnosti dali temu narodu, se mi zdi pa grozno.”

Tako je Vinko Möderndorfer za POPTV pojasnil, zakaj nasprotuje referendumu o dodatku, ki mu bo pripadel, če na referendumu ljudje ne zavrnejo zakona, ki so ga uzakonili poslanci Svobode, SD in Levice. Podpise za referendum zbira opozicijska SDS. Kot premier Golob tudi Möderndorfer zvito trdi, da gre za zelo nizke vsote in ugodnosti, kakršne so umetniki dobivali že zdaj. In da bo prejemnikov malo.

Nič od tega ni res.

Möderndorfer bo kot dobitnik nagrade Prešernovega sklada leta 2000 eden od številnih upravičencev do dodatka, računalo pa se bo po novem višino dodatkov na način, ki bo bistveno ugodnejši kot doslej in naši kulturniki bodo s tem dobivali pokojninske dodatke v višini, kakršnih ne poznajo nikjer v EU. Pa so druge države veliko bogatejše.

Nenavadno je, da POP TV ni posebej opozoril, da ima Möderndorfer oseben motiv, ker bo sam dobil ta dodatek in da ga niso vprašali, koliko bo znašala ta “malo večja pokojnina” v njegovem primeru. Möderndorfer, ki je star 66 let, izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dodatka. Višina se pa po novem določi tako, da se k pokojnini, ki jo je zaslužil, prišteje polovica vsote do najvišje pokojnine, ta je okoli tri tisoč evrov neto. Najvišjo dobijo Prešernovi nagrajenci. Nagrajenci Prešernovega sklada pa nižjo. Čisto točne vsote niti niso določljive.

Le Möderndorfer sam ve, koliko bi mu po novem padlo v žep.

Če zasluženo dobi 1.500 evrov pokojnine, bi mu po novem padlo na račun 750 evrov dodatka vsak mesec. Če zasluženo dobi tisoč evrov pokojnine, pa bo po novem dobil tisoč evrov dodatka mesečno. Po starem sistemu bi v vsakem primeru dobil dodatek do največ polovice najvišje pokojnine, torej doplačila nad 1.500 evrov sploh ne bi bilo.

Pri pokojnini 1.500 evrov mu nov zakon v primerjavi s starim prinese dodatnih 750 evrov mesečno, na letni ravni je to 9.000 evrov, v dvajsetih letih, kolikor se povprečno dobiva pokojnina, pa 180.000 evrov.

Za eno stanovanje mladi družini, ki ga obljubljajo vladne stranke.

Pri nižji zasluženi pokojnini pa še krepko več privilegija.

Ker je kulturnikov z nagradami veliko, bo šlo za njihove nezaslužene privilegije veliko stanovanj za mlade. Zakon je pripravila Asta Vrečko. Predsednica Levica. Tudi sama kulturnica.

Po starem sistemu bi dodatek Möderndorfer dobil le, če bi o tem odločila vlada, ki je k temu ne bi mogel prisiliti. Po novem zakonu pa gre za iztožljiv privilegij, ki mu ga bo dodeljevalo ministrstvo za kulturo.

