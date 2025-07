Zveza Nato postavlja Roberta Goloba na laž

Piše: Moja Dolenjska

Premier Robert Golob je na nedavnem vrhu zveze Nato podpisal dogovor, s katerim so se države članice, tudi Slovenija, zavezale, da bodo obrambne izdatke do leta 2035 dvignile na 5 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Še isti dan pa je Golob, očitno da bi izpadel všečen, javnosti razlagal, da sporazum, ki ga je podpisal, za Slovenijo ni zavezujoč in da je zavezujoča le resolucija, ki jo je sprejel državni zbor, in ki predvideva zvišanje obrambnih izdatkov zgolj na tri odstotke do leta 2030. Zanikal je tudi, da se je v Haagu zavezal dvigniti obrambne izdatke na pet odstotkov BDP. A so Goloba zdaj na laž postavili v sami zvezi Nato.

Z našega portala smo namreč neposredno na zvezo Nato naslovili novinarsko vprašanje, ali so se članice Nata na nedavnem vrhu zveze Nato v Haagu zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035 ali pa je morda za Slovenijo obvezujoč kakšen drug sporazum.

“Vseh 32 voditeljev držav članic je odobrilo haaško deklaracijo vrha zveze Nato, ki vključuje zavezo, da bodo do leta 2035 letno namenjali 5 odstotkov BDP za osnovne obrambne potrebe ter obrambne in varnostne izdatke, da bi zagotovili naše individualne in kolektivne obveznosti v skladu s 3. členom washingtonske pogodbe,” so odgovorili iz službe za odnose z javnostmi zveze Nato. Priložili so še besedilo, ki Goloba postavlja na laž in iz katerega je jasno razvidno, da se je tudi Slovenija obvezala k dvigu izdatkov za obrambo do leta 2035.

To, da da bo Slovenija v prihodnje dvignila obrambne izdatke na pet odstotkov BDP, je sicer zapisano tudi v vladnih izhodiščih za udeležbo Goloba na vrhu zveze Nato, za katera so glasovali tudi ministri SD in Levica, a se zdaj sprenevedajo, da ne vedo, o čem so glasovali. Tako kot se Golob spreneveda in laže, da se ni obvezal k dvigu obrambnih izdatkov za pet odstotkov.