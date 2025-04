Zuljan in Klakočar Zupančič sta par, a brez Star Solarja

Piše: Spletni časopis

V Slovenskih novicah so tudi bolj uradno potrdili, da so informacije o ljubezenskem razmerju med predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in kitaristom skupine Šank Rock Borom Zuljanom točne.

Po hčerki, ki je očetu na družabnem omrežju očitala, da mamo vara s Klakočar Zupančičevo, zdaj pišejo, da jim je tudi Zuljan potrdil, da sta s Klakočar Zupančičevo par.

To, da kitarist Zuljan že več kot leto dni skrbi za podobo Urško Klakočar Zupančič na družabnih omrežjih, Svoboda bi ga naj za to plačevala s tri tisoč evri mesečno, zaradi česar ima resne težave doma s soprogo in hčerko, smo najprej izvedeli od Bojana Požarja, ki je opozoril na sporočilo Zuljanove hčere Lie Zuljan na FB: »Lažeš, varaš mojo mamo s predsednico državnega zbora…” Ko sem na omrežju X le komentiral to objavo z oceno, da to morda ne bo dobro za Svobodo, so se name vsuli vsi mogoči komentarji. Tudi čisto osebne diskreditacije. Čeprav je bilo to, kar sem zapisal, le previdna ocena.

Pozneje pa je kolumnist Marko Crnkovič v Večeru in drugih medijih tajkuna Martina Odlazka udaril celo po hčerki Liji Zuljan, ker je na FB objavila sporočilo očetu: “Lažeš, varaš mojo mamo s predsednico državnega zbora…” Da je ušlo v javnost, da Urška Klakočar Zupančič Zuljanu ne plačuje le igranja kitare na proslavi ob dnevu državnosti, je bilo nerodno. Crnkovič je kritiziral kar hčerko. Tako je bilo to, denimo, poudarjeno:

Opozoril sem, da je manjkalo le še, da bi Crnkovič hipotezo izpeljal do konca in zatrdil, da je Zuljan hčer slabo vzgojil, da zdaj povzroča takšne težave predsednici parlamenta. Tiho bi morala biti. Gre za državo in ne njeno družino. Bolj običajnega krivca so našli Necenzurirani Primoža Cirmana, ki so za razlog težav razglasili člane stranke SDS in medije iz kroga te stranke.

Zdaj se je pokazalo, da je, tako se vsaj zdi, vse skupaj preprosto res in da bomo po paru Robert Golob Tina Gaber dobili še drugi zvezdniški parček Urška Klakočar Zupančič Bor Zuljan. Predsednica DZ “partnerstva” še ni potrdila.

Podobno tudi Robert Golob dolgo ni. Šele po volitvah, ko se temu več ni bilo mogoče izogniti, je razkril, da že dolgo ni več s soprogo Jano Nemec Golob in da ima ljubico Tino Gaber, s katero živi z dvema od svojih treh otrok in da se tudi ločuje. To ločevanje je imelo poslovno pomembne posledice. Golob je od Jane Nemec nase prepisal podjetje za proizvodnjo elektrike iz sončnih elektrarn na Štajerskem Star Solar. Precej donosno podjetje, ker proizvodnjo subvencionira država, ki jo Golob zdaj vodi. Subvencioniranje poteka preko podjetja Borzen, na vrh je Golob postavil nekdanjo sodelavko iz GEN-I in neuspešno kandidatko Svobode na volitvah poslancev Mojco Kert.

Star Solar je v lastništvo takrat še zakoncev Goloba prešel iz propadlega podjetja Simbia, katerega stečaj kot stečajni upravitelj od marca 2023 vodi Damjan Belič, sicer nekdanji šef nadzornega sveta SDH, po katerega odstopu se je morala posloviti tudi Lidija Glavina, ki jo je pa takoj po tem v GEN-I zaposlil Robert Golob. Star Solar ima danes v Italiji v banki, v katere vrhu je Glavina, odprt poslovni račun.

Star Solar je nastal iz podjetja SPV SIM1, ki je bilo hčerinska družba v popolni lasti Simbie, po kateri so v bankrotu ostali le dolgovi. Šlo je za elektrarno sončnih kolektorjev na hlevih na Ptuju, ki so temelj danes donosnosti podjetja Star Solar, ki je od ločitve v popolni lasti premiera. V last družine Golob je prešlo s konverzijo dolga, ki sta ga imela takrat še poročena Robert Golob in Jana Nemec Golob do pozneje propadlega podjetja Simbia, ki je po poročanju medijev kupovalo kolektorje na Kitajskem, poslovalo pa tudi z državnim GEN-I, ki ga je takrat vodil Golob.