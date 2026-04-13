Zoran Stevanović: “Overjena izjava iz leta 2021 je po vstopu v parlament izgubila težo”

Zoran Stevanović, ki vodi najmanjšo parlamentarno stranko Resni.ca, je za Radio Slovenija povedal, da ga pri morebitnem sodelovanju v vladi zanima izključno vsebina programov. Podporo bi bili pripravljeni dati le v primeru, če bi vlada jasno sledila zniževanju davkov, izboljšanju življenjskega standarda in resnemu, z ukrepi podprtemu boju proti korupciji. Izpostavil je tudi overjeno izjavo iz leta 2021, v kateri je stranka Resni.ca zavračala politično sodelovanje s SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo, kar je danes po njegovih besedah dobilo drugačen pomen po vstopu stranke v parlament.

Novi predsednik DZ pojasnjuje da je notarski zapis iz časa, ko je bila Resni.ca zunajparlamentarna stranka, izgubil težo in veljavo po vstopu stranke v parlament, “ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janši”. Kot pravi, jih je politična realnost postavila v položaj, kjer so poslanci različnih strank med seboj dejanski sodelavci. Tako se v parlamentu sodelovanju ni mogoče izogniti, če volivci stranke postavijo v skupen zakonodajni prostor.

V zvezi s tem dodaja, da ga ne moti, da so ga pri izvolitvi za predsednika državnega zbora podprli tudi poslanci SDS. Po njegovem gre celo za razumno odločitev, saj je šlo za edino možnost, ki je omogočila funkcionalno delovanje parlamenta. Pri tem dodaja, da po petkovi izvolitvi nima nobenih odprtih obveznosti do SDS, ki je njegovo izvolitev podprla.

Napovedal je, da bodo v stranki podprli tistega kandidata za mandatarja, ki bo prvi zbral zadostno število glasov in hkrati z njimi uskladil programske usmeritve. Ob tem poudarja, da ne želijo nositi odgovornosti za morebitno politično krizo.

Pojasnilo pravnomočne obsodbe

Dotaknil se je tudi svoje pravnomočne sodbe iz preteklosti. Pojasnil je, da je bil v mladosti, okoli 20. leta starosti, obsojen zaradi poskusa zavarovalniške goljufije. Opisal je prometno nesrečo med vožnjo z Bleda proti Koroški Beli, ko naj bi nasproti vozeče vozilo zapeljalo na njegov pas, zaradi česar je zavil in trčil. Drugi voznik naj bi ob izpolnjevanju evropskega poročila priznal napačno vožnjo, kasneje pa je zavarovalnica trdila nasprotno in primer izpodbijala. Na koncu mu je bila izrečena denarna kazen v višini 800 evrov, dogodek pa sega približno 25 let v preteklost.

Stevanović poudarja tudi svoje stališče, da bi morali imeti ljudje več neposredne moči pri odločanju. Zavzema se za pogostejše referendume, pri čemer meni, da to ne predstavlja težave, temveč korektiv političnim odločitvam. Med predlogi, ki jih podpira njegova stranka, izpostavlja referendum o izstopu iz zveze NATO, saj naj bi to ljudem tudi obljubljali, prav tako pa omenja idejo o izstopu iz Svetovne zdravstvene organizacije.

Izstop iz Evropske unije po njegovem mnenju ne bi bil dobro sprejet, saj naj bi Slovenija trenutno imela več koristi kot slabosti od članstva. Zunanjo politiko stranke opisuje kot “proslovensko” usmerjeno.