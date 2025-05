Zoran Janković pod drobnogledom kriminalistov zaradi prodaje zemljišča v Trnovem

Piše: Ž. K.

Ljubljanski župan Zoran Janković se je znašel pod drobnogledom kriminalistov zaradi prodaje zemljišča v Trnovem, sicer znanem kot Sibirija, ki se nahaja blizu ljubljanske obvoznice. Zemljišče je bilo prodano članu notranjega kroga srbskega predsednika Vučića – Nikoli Petroviću.

Janković včeraj, ko so ga o tem povprašali mediji, ni bil videti zaskrbljen. Kot je pred časom povedal na hrvaški televiziji, se nima ničesar bati, saj je nasprotnik Janeza Janše.

Petrović je devet tisoč kvadratnih metrov veliko zazidljivo zemljišče kupil od ljubljanske občine za 3,2 milijona evrov. Na dražbi je bil edini ponudnik. Kot je Janković povedal, se je zemljišče prodajalo dlje časa. Sprva so od prodaje hoteli iztržiti več kot štiri milijone evrov, poroča 24ur.

Slovenski posli Vučićevega “kuma”

O Nikoli Petroviću smo v preteklih dneh že poročali. Z Jankovićem imata skupnega prijatelja, srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Ko so ga povprašali po prijateljskih vezeh med trojico, je Janković dejal, predvidljivo, da ne namerava zanikati svojega prijateljstva z Vučićem.

“Kupil je zemljišče na javni dražbi, vsak bi se lahko javil. Na žalost smo prodajali to več kot dve leti in pol, dokler on ni prišel, tako da jaz tukaj nimam nobenih težav. Je pa ena stvar, bi ločil … jaz sem povedal, da sem prijatelj s predsednikom Vučićem in jaz svoje prijatelje vedno priznam. Če je pa on njegov prijatelj, je to njuna stvar,” trdi Janković.

24 ur sicer poroča, da sta se Petrović in Janković srečala na večerji pri Vučiću, v začetku aprila. Pred tem srbski poslovnež ni posloval v Sloveniji, podjetje je odprl v Ljubljani le nekaj tednov pred izvedbo nakupa.

Zanimivo pa ni zgolj Petrovićevo prijateljevanje s srbskim predsednikom. Je namreč tudi član Vučićeve Srbske napredne stranke, po poročanju medijev naj bi imel tudi stike s kriminalnim podzemljem. Časnik Finance poroča, da je znan po poslovanju v davčnih oazah. S Petrovićem naj bi si bil blizu tudi slovenski kuhar Tomaž Kavčič.

Ž. K.