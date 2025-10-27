Znano, kdo naj bi bil morilec Aleša Šutarja. Se bo branil z neprištevnostjo?

Piše: S. K., G. B.

Po spletu je zaokrožila identiteta domnevnega morilca 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja oz. “Aca”, kot je bil znan med prijatelji. Šlo naj bi za Roma Sabrijana Jurkoviča, ki se je doslej na družbenem omrežju Facebook predstavljal kot Sabrijan Kloven.

Njegov profil na omrežju Facebook je poln očitnega malikovanja nasilja. Denimo, zapisal je, da je zaposlen v “ruski mafiji”. Večkrat je tudi delil novice oz. članke o delu policije na področju organiziranega kriminala, kjer je kot kaže, sam tudi sodeloval.

Jurkovič, naj bi bil doma iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju, je na družbenih omrežjih izkazoval fascinacijo na orožjem in luksuznimi avtomobili. Njegovo spletno vedenje ne čudi, saj je policija včeraj potrdila, da je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s prvinami nasilja.

Obveščeni smo bili, da naj bi se Jurkovič sam predal policiji in naj bi se nemudoma začel sklicevati na “neprištevnost”. Podatek še preverjamo pri policiji.

Po zadnjih podatkih osumljeni ni imel nobenega specifičnega motiva za napad. Pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Novo mesto Matjaž Štern trdi, da je šlo za “čisto naključje. Pravi, da je “navrglo nekaj besed, pri tem je bil hitro izveden udarec. Pokojni je padel po tleh in osumljenci so se razbežali v smeri Marofa.”

Po poročanju tujih medijev pa naj bi storilec udaril žrtev s pomočjo boksarja.