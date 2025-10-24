Žiga Turk: “Samo tupatam kak upokojenec bo dobil nenadejani popust pri storitvi, da mu bo, če citiram Goloba, ostalo več denarja za neumnosti.”

Piše: Celjski glasnik

Bolj ko v ospredje prihajajo številke o dolgotrajni oskrbi, vse bolj se kaže, da je vlada delovala s figo v žepu, oziroma z namenom polnjenja državne blagajne, v katero kopljejo milijardne luknje.

Minister Simon Maljevac se je sicer hvalil, da se bodo storitve v domu za starejše pocenile, primarni cilj te storitve pa bi moral biti večja dostopnost starejših tako do domske kot domače oskrbe.

Da so v Levici povsem zgrešili pomen dolgotrajne oskrbe, kaže tudi izjava ministra Maljevaca in sicer, da naj bi s 1. decembrom ljudje v domovih plačevali manj, saj bodo plačevali samo namestitev in prehrano. Nikjer pa ni govora o tem, da se bo več sto tisoč evrov, ki smo jih že vplačali in storitve ni mogoče koristiti, prelilo na področja, ki bi omogočala več storitev in večjo dostopnost do strokovne pomoči.

“Torej nikogar dodatno ne bodo vključili v oskrbo, tudi nihče ne bo dobil nobene nove storitve, tudi negovalke, ki jih manjka, ne bodo boljše plačane. Samo tupatam kak upokojenec bo dobil nenadejani popust pri storitvi, da mu bo,če citiram Goloba, ostalo več denarja za neumnosti,” ob tem opozarja dr. Žiga Turk.