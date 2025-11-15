Zdravništvo je vstalo, enotno, ko so jim ukazali moriti ljudi

Piše: Moja Dolenjska

“Zdravništvo je vstalo! Ne tedaj, ko so zdravnike poimenovali za dvoživke in parazite in ne, ko so jih desetletja poniževali za pogajalskimi mizami in v medijih! Tudi ne, ko so se lotili prostega časa in jim prepovedali delati! Enotno smo vstali, ko so nam ukazali moriti ljudi!”

Tako je na X zapisala zdravnica dr. Bojanka Štern, specialistka javnega zdravja.

Dodala je, da je prepričljiva večina zdravnikov zgrožena, osupla in jezna – tako zelo, da se javno izrekajo z imenom, priimkom in obrazom. “Takšnega spontanega gibanja v svoji dolgi profesionalni karieri ne pomnim,” je zapisala.

Gre za zakon o pomoči pri samomoru, evtanaziji, uradno lepo zapakirano v zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakonu zdravniki nasprotujejo, navajajo, da je njihovo poslanstvo življenje, zdravljenje, in ne ubijanje.

Predstavniki zdravniških organizacij pa so sporočili: “Če želimo pomagati, potrebujemo Zakon o paliativni oskrbi in ne o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.” (vir)

O zakonu o pomoči pri samomoru s takšno vsebino, po volji vladajoče elite (Svoboda, SD in Levica), bomo državljani odločali na referendumu prihodnjo nedeljo, 23. novembra 2025. Zakonu nasprotujejo tudi vse verske skupnosti v Sloveniji. Zdravniki pa so ogorčeni, to dnevno sporočajo tudi prek družbenih omrežij.

M. D.