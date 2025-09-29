Zbiranje podpisov proti zastrupitvi bolnih in starejših še vedno poteka, do konca tega tedna je treba zbrati še 15 tisoč podpisov

Piše: Moja Dolenjska

Še vedno poteka zbiranje podpisov za referendum Proti zastrupitvi bolnih in starejših, podpis je možno oddati še do petka, 3. oktobra 2025. Zbrati je treba 40.000 overjenih podpisov volivk in volivcev.

Podpis lahko oddamo osebno na kateri koli upravni enoti oz. krajevnem uradu ali elektronsko, prek portala eUprava.

Oddaja na upravni enoti ali krajevnem uradu (v času uradnih ur):

S seboj je treba imeti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ipd.).

Po oddaji podpisa zahtevajte potrdilo o oddanem podpisu, saj brez izrecne zahteve potrdila ne boste prejeli.

Elektronska oddaja podpisa pa je mogoča prek računalnika, prek portala e-Uprava z uporabo digitalnega potrdila (SI-PASS ali drugo kvalificirano potrdilo).

Podpišemo lahko 24 ur dnevno, prek povezave: eUprava – Vloga

Volivci, ki so v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalide ali v zaporu, lahko podpišejo obrazec prek pooblaščene osebe v teh ustanovah. Pooblaščena oseba preveri identiteto in potrdi podpis z žigom zavoda.

Zakaj je potreben referendum?

Koalicija (Svoboda, SD in Levica) je sprejela zakon, s katerim uzakonjajo zastrupljanje ljudi. Z uveljavitvijo tega zakona se bi začelo zastrupljanje bolnih in ostarelih v njihovih hišah, stanovanjih, v bolnicah ter v domovih za starejše. Ta zakon bo, če bo obveljal, povzročil t. i. zastrupitveni mobing oz. pritiske na bolnike in starejše za zastrupitev, kar danes priznavajo že tudi podporniki zakona.

Zakon, ki bi omogočal zastrupitev bolnikov, je sicer del taktike, s katero hoče vlada Roberta Goloba na račun smrti bolnikov zmanjšati stroške za zdravstvo in pokojnine.

Proti zakonu je večina zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Proti zastrupljanju bolnikov so tudi vse verske skupnosti v Sloveniji.

Referendum je tako še zadnja možnost za preprečitev krivičnega in nevarnega zakona, ki bi uvedel zastrupljanje bolnikov. Problematične so predvsem zlorabe.

