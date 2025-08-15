Zaradi tega so žalostni poslanci, ne pa predsednica in Kučan

Piše: Spletni časopis

Z novim davkom, ki ga je morala kot vsi državljani plačati ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu (Levica) za skrb za starostnike, ker je vladi Roberta Goloba zaradi dramatičnega povečanja trošenja zmanjkalo denarja v proračunu, se je neto plača predsednici republike Nataši Pirc Musar znižala za 45 evrov, še vedno pa je za 128 evrov višja kot je bila za december lani.

Z novim letom je večini funkcionarjev in tudi delu javnega sektorja vladna koalicija precej povišala plače. Bruto znesek, ki ga je Pirc Musarjeva dobila včeraj, je povsem enak izplačilu marca za februar, ko so z novim letom povišane plače že obveljale. Nižja je pa neto plača.

Manj srečni pa so poslanci, koalicijski poslanci so spremembe plač in nov davek uzakonili. Plač sami sebi z novim letom namreč niso povišali, povišanje zanje bo obveljalo šele po volitvah, z novim davkom pa so obdavčili tudi sebe. Plače so se jim v neto zneskih zaradi tega ta mesec znižale tudi v primerjavi s plačami lani. Znižale so se tudi vsem upokojencem, med katerimi je tudi Milan Kučan, ki pa dobiva posebni predsedniški dodatek, ki je v pravnem redu uzakonjen le in samo zanj, ki mu to znižanje amortizira in zagotavlja visoke prihodke. Kakšni točno so, ker je pokojnina prikrita, ni jasno, zdi se pa, da neto dobi več kot ministri plače. Če seštejemo najvišjo pokojnino za zaslužne kulturnike in športnike in predsedniški dodatek posebej za Kučana, bi dobil okoli štiri tisoč evrov. Neto.

Znižale pa so se plače ta mesec tudi tistemu delu javnega sektorja, ki z reformo dejansko ni dobil posebej višjih plač. To so pa predvsem najslabše plačani.

Plača Nataše Pirc Musar je s povišanjem z novim letom in novim davkom ta mesec zanihala tako:

Iz urada predsednice republike so mi včeraj pojasnili, da je Milan Kučan, ki ima pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med 80 odstotkov plače predsednika republike in pokojnino, za mesec julij bruto dobil 1.438 evrov, neto pa 1.078 evrov. Za februar je Kučan dobil bruto 1.414 evrov predsedniškega dodatka k pokojnini, neto 1.060 evrov. Tako bruto kot neto doplačilo se mu je rahlo povišalo.

Manj ugodno so nihale plače poslancev, kar kaže grafični prikaz najslabše plačanega prejšnji mesec Mihe Kordiša in najbolje plačane ves čas Urške Klakočar Zupančič. Neto podatki, v katerih bi bil razviden nov davek, za poslance niso dostopni. Predsednica republike in del funkcionarjev vlade te podatke dovoli predstavljati javno, čeprav po zakonu niso dolžni.

Miha Kordiš ni nujno vedno povsem na dnu po plači med poslanci, na višino bruto plač vplivajo ob dodatku za delovno dobo (Kordiš je mlad) in funkcijskih dodatkih (ki jih nima) tudi bolniške odsotnosti.

Podatke o spremembi višine plač premiera in ministrov iz vlade še čakam. Ker ima vsako ministrstvo svojo računovodstvo, ministrstev pa je veliko, zbiranje podatkov traja nekoliko dlje.

Ob novem davku moramo upoštevati, da dodatno za vsakega zaposlenega plača še delodajalec, kar iz teh podatkov o bruto in neto izplačilih ni razvidno.