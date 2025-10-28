e-Demokracija
Zaradi navajanja resničnih dejstev o odtekanju denarja za zdravljenje hudo bolnih otrok Klakočar Zupančičeva vzrojila in prekinila sejo!

FokusSlovenija
Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič (Foto: Bobo)

Piše: Celjski glasnik

V kakšno diktaturo je Slovenija padla z vlado Roberta Goloba in stranko Gibanje Svoboda, je nazorno pokazala Urška Klakočar Zupančič.

Danes v @Drzavnizbor poslanci ljudstva ne smejo navajati niti statističnih podatkov, če ti niso všeč Beniti. Kot v letih pred osamosvojitvijo. Čas je, da se Slovenci končno osvobodimo in vzamemo ukradeno državo nazaj,” so besede predsednika SDS, ki orišejo delovanje predsednice Državnega zbora.

Da je danes nedovoljeno govoriti o dejstvih, če ta niso po godu oblasti je predsednica DZ pokazala, ko je med govorom prekinila poslanca SDS Andreja Poglajna ter na koncu celo prekinila sejo državnega zbora. Poslanec je namreč ob razpravi o zakonski ureditvi zdravljenja otrok s hudimi boleznimi, navedel konkretne številke, ki kažejo, da se denar za namen zdravljenja otrok pretaka v druge “kanale”.

“V šestih letih skupaj 76 posegov in strošek z ZZZS 753 tisoč evrov. Spoštovane kolegice in kolegi, te številke niso v pomoč temu zakonu, to so zneski, ki jih država namenja za spremembo spola. Ta hipokritičnost je očitna: za tovrstne posege denar je, za najranljivejše v naši družbi, kot so otroci z redkimi boleznimi, pa ga ni,” je bil neposreden Andrej Poglajen. A ta dejstva so tako zmotila Urško Klakočar Zupančič, da je najprej prekinila nastop poslanca, potem pa še sejo.

