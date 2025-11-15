Zaradi koga sistem ne deluje, da se Slovenija spreminja v kriminalno, nevarno državo?

Piše: Nova24.si

Življenje v Sloveniji očitno postaja vse bolj nevarno. Po umoru v Novem mestu bi se tudi četrtkov napad lahko izkazal za usodnega. Po zadnjih podatkih je zdravstveno stanje voznika avtobusa stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo. Javnost si v tem trenutku lahko upravičeno zastavi vprašanje, ali policija še obvladuje varnostno situacijo. Pa tudi, ali pravosodje zločincev ne obravnava z zadostno mero resnosti.

Spomnimo, v četrtek se je na Bavarskem dvoru v Ljubljani odvila nova krvava epizoda. Voznika mestnega avtobusa je z nožem napadel možakar in ga pri tem huje poškodoval. Napad bi se lahko kaj kmalu izkazal za usodnega. Napadalec je s kraja zločina pobegnil, a ga je policija hitro izsledila.

Po naših podatkih, ki smo jih objavili v ekskluzivnem članku, gre za starega znanca policije, ki naj bi imel duševne motnje. Te naj bi bile tudi ključni razlog, da je še vedno na prostosti. V vmesnem času se je časniku Delo oglasila ena od njegovih preteklih žrtev. Tega naj bi isti zlikovec napadel pred natanko mesecem dni. Očitno ga je narobe pogledal, saj ga je kmalu za tem napadel. Sledil je pretep, v katerem je napadeni uspel začasno, z dobro odmerjenim udarcem, pokoriti nasilneža, ta pa se je nato spravil nanj z t. i. “bokserjem”, ki je imel nameščen nož.

“Pa se je dvignil kot terminator in se začel ruvati z mano. V tistem trenutku sem pozabil, da ima nož, šele kasneje sem dojel, da mi teče kri iz noge. Trikrat me je zabodel v nogo in enkrat v trebuh, kjer je k sreči bila samo površinska rana,” je povedal za Delo.

Možakar se je nato za teden dni preselil na drugo lokacijo. Policijo je prosil, naj ga umaknejo z ulic, ta pa mu je odgovorila: “Naj ga prijavimo, ko ga bomo naslednjič kje videli.” Ko je na napadalca na Bavarskem dvoru naletela žena skupaj z njegovo hčerko, se prav tako ni zgodilo nič. Prav na Bavarskem dvoru pa je izpeljal svoj zadnji napad, tokrat na voznika mestnega avtobusa, pri katerem je očitno le malo manjkalo, da bi bil usoden.

Potrjeno: gre za starega znanca policije

Nato smo na novinarski konferenci policije izvedeli ključno informacijo: “V preteklosti je bil že obravnavan za kazniva ravnanja, tudi z elementi nasilja. Po do sedaj znanih podatkih osumljenemu sodišče do sedaj še ni izreklo kazenske sankcije.”

V tem trenutku se zastavlja ključno vprašanje, kdo je zatajil? Zakaj država ni sposobna ustrezno pravočasno sprocesirati posameznikov, ki jasno kažejo nasilne tendence ali pa imajo zgodovino ponavljajočega se nasilja? Aktualen primer je namreč ravno tak.

Za komentar smo povprašali nekdanjega notranjega ministra in policista dr. Vinka Gorenaka. “Kolikor je znano iz javno dostopnih podatkov, je policija opravila svoje delo. Ta ga je zaradi preteklih dejanj prijela, očitno pripeljala k tožilcu oz. preiskovalnemu sodniku, nato pa je bil izpuščen,” je odgovoril.

Drugo vprašanje, ki se zastavlja samo po sebi, je, ali se mora tudi slovenska družba spreminjati? Postaja nasilnejša? In oziroma, ali represivni aparat, vključno s pravosodjem, ne sledi spreminjajoči se družbi?

Gorenak: Policija si ne upa…

Gorenak odgovarja: “Uporabil bi drug izraz. Ne, da se ne prilagaja, pač pa da si ne upa. Ta “ne upa” pa se nanaša predvsem na policijo.” Spomni, da temu nikoli v preteklosti ni bilo tako.

“Zakaj pa so se časi spremenili? Spremenili so se v zadnjih treh, štirih letih,” pojasni in kot ključni razlog navede obravnavo policistov, ki so varovali nasilne proteste v času zadnje vlade Janeza Janše. Ti so bili in so zaradi svojega dela sodno procesirani. Posledično imajo danes možje v modrem, tako navadni policisti kot njihovi nadrejeni, bolj zadržan odnos do dela, saj bi jih lahko doletela enaka usoda.

In kaj se zgodi, ko policisti opravljajo svoje delo z zadržkom, celo z zvezanimi rokami? Preprosto, začne se slabšati varnostna situacija. Sogovornika vprašamo, ali tudi sam meni, da se ta poslabšuje.

“Ne bi mogli trditi, da je varnostna situacija dobra ali da se izboljšuje. Prej lahko trdimo nasprotno, da se poslabšuje. Dogajajo se incidenti, kakršnih nismo bili vajeni, na primer zadnji napad v Ljubljani ali drugi napadi v Sloveniji. Še vedno pa so ti napadi precej milejše vrste kot tisti v zahodni Evropi. Tam so se v preteklih letih odvijali grozoviti napadi, ki so terjali vrsto življenj. Bojim se, da se temu stanju približujemo tudi v Sloveniji,” zaključi.