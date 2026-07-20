Zaradi finančnega primanjkljaja ustavljen razpis za delovne štipendije v kulturi

Piše: S. K. (Nova24tv)

Postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo kulturno ministrstvo, je bil prejšnji teden ustavljen. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc se je za tovrstno postopanje odločila zaradi spremenjenih finančnih razmer.

Na javni razpis je po podatkih ministrstva prispelo 429 vlog, odločbe v postopku javnega razpisa pa še niso bile izdane.

Predvidenih je bilo 700 tisoč evrov

Do objave konkretnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij je prišlo na začetku tega leta. Kot poroča STA, je šlo za “sofinanciranje delovnih štipendij za fizične osebe s statusom samostojnega delavca v kulturi, vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo, ki opravljajo poklic s področja glasbenih, uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti, filma in avdiovizualne kulture, knjige ter oblikovanja”. 700 tisoč evrov je predstavljalo okvirni znesek razpoložljivih sredstev. Od tega je bilo 170 tisoč evrov predvidenih za poklicni razvoj, 530 tisoč evrov pa za razvoj umetniškega področja.

Odločitev kulturne ministrice je že sprožila nelagodje. Predsednica Društva za sodobni ples Slovenije Teja Reba je ministrico prek družbenih omrežij pozvala, naj se odloči za preklic sklepa o razveljavitvi javnega razpisa za delovne štipendije. “Izberite ustvarjalnost,” je izpostavila in v zvezi z delovnimi štipendijami dodala, da te predstavljajo instrument, “s katerim izbranim na vsakem področju omogočajo čas za ustvarjanje, raziskovanje, izobraževanje, razvoj novih znanj in poglabljanje umetniške prakse ter so ena najpomembnejših oblik neposredne podpore posameznemu ustvarjalcu”. 87 vlog, približno 34 za poklicni razvoj in 53 za razvoj umetniškega področja, je bilo po njenih podatkih ocenjenih pozitivno. Tega podatka s kulturnega ministrstva sicer za zdaj še niso potrdili.

Prejšnje vodstvo je pretirano trošilo

Na začetku tega meseca so s kulturnega ministrstva, ki ga vodi Ignacija Fridl Jarc, sporočili, da se je po natančnem pregledu finančnega stanja na ministrstvu izkazal primanjkljaj v znesku 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta 2026. Na postavki za samozaposlene v kulturi pa je bil zaznan največji manko (v višini 3,9 milijona evrov do konca leta). Zaradi slabega finančnega stanja so bili primorani sprejeti nekatere začasne ukrepe znotraj služb ministrstva. Na ministrstvu so tako ukinili študentsko delo, reorganizirali in na novo sistematizirali delo na ministrstvu, uvedli varčevanje pri materialnih stroških ministrstva in se lotili odprodaje službenih vozil.

Aktualna ministrica je za radijsko oddajo Studio ob 17.00 povedala, da naj bi finančno ministrstvo v okviru rebalansa proračuna kulturnemu ministrstvu zagotovilo 2,2 milijona evrov. Ker pa na kulturnem ministrstvu še preučujejo možnosti sprememb proračuna, za zdaj še ne morejo z javnostjo deliti konkretnih informacij. “Ko bodo sprejete odločitve, vas bomo o njih seznanili,” so bili jasni.

Finančno ministrstvo je na začetku letošnjega leta pozvalo proračunske porabnike, naj posredujejo predloge za znižanje odhodkov. S kulturnega ministrstva so v odzivu na poziv odgovorili, da se bodo ocenjeni prihranki v znesku 8,9 milijona evrov porabili za namene pokrivanja mankov na drugih vsebinah v okviru njihovega finančnega načrta. Dostopni podatki o stanju državnega proračuna sicer razkrivajo, da je kulturno ministrstvo do 19. julija 2026 porabilo 135.288.622 evrov od skupno 282.262.109 evrov.