Zaostrovanja: Izraelska ambasada in konzulat prejela varnostno opozorilo in poziv k evakuaciji Izraelcev iz Slovenije

Piše: Sara Kovač

Izraelska ambasada na Dunaju in Izraelski konzulat v Ljubljani sta prejela urgentno opozorilo glede varnostnih groženj, ki jih lahko trenutno doživljajo izraelski državljani v Sloveniji. Opozorilo je bilo izdano v luči nedavne koordinirane akcije slovenske vlade, njenih represivnih organov in pod kontrolo države delujočih medijev, katerih cilj je bil politično pritiskati na izraelskega državljana znotraj slovenskega teritorija, pravi v opozorilu.

Kot smo poročali, je v petek radikalna Mladina objavila informacijo o kazenski ovadbi pripadnika izraelske vojske, ki se nahaja na turističnem območju ob reki Soči. Po tem smo v uredništvo prejeli dopis z naslovom: “Urgentno opozorilo glede grožnje Izraelcem v Sloveniji”.

Po informacijah iz dopisa je bila izvedena usklajena akcija slovenskih oblasti in državnih medijev z namenom, da izraelskega državljana politično diskreditirajo in da se v politične namene izkoristi njegova služba v Izraelskih obrambnih silah (IDF).

Obtožba, vložena proti izraelskemu turistu, naj bi temeljila zgolj na njegovem preteklem vojaškem angažmaju, kar po mnenju avtorja opozorila predstavlja nevaren precedens in zlorabo oblasti. Gre za politično motivirano dejanje, ki se pojavlja v času notranjih političnih pritiskov in prihajajočih volitev v Sloveniji. Opozorilo izpostavlja, da gre za strategijo avtoritarne vlade Roberta Goloba, ki skuša s takšnimi potezami preusmeriti javno pozornost od resničnih notranjih težav, kot so zdravstvena kriza, stanovanjski problemi in gospodarska negotovost.

V dopisu je zato izražena nujna zahteva, da Izraelska ambasada in konzulat nemudoma pozoveta vse izraelske državljane, da zapustijo Slovenijo, ter izdata jasno varnostno opozorilo tudi za vse Jude v državi.