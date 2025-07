Zakonu o medicinski zastrupitvi bolnikov bo prinašal tudi tragične zgodbe

Piše: Moja Dolenjska

Poslanci bodo danes dokončno potrjevali zakon o evtanaziji, pomoči pri samomoru, uradno sicer lepo poimenovanem o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakon je zelo sporen, medicinski zastrupitvi bolnikov, “ki jo hočejo skupaj vsiliti radikalno levičarske stranke Golobove vlade”, kot je to označil Aleš Primc, so se odločno uprli tudi zdravniki.

Na portalu Zdravstveniportal.si pa so zapisali, da bo zakon prinašal tudi tragične zgodbe – in zaradi tega zakona bodo nedvomno in nepreprečljivo umirali ljudje, ki bi sicer radi še živeli.

“Zakon bo – če bo sprejet (in to ob takšnem glasovalnem stroju nedvomno bo) – uzakonil dolžnost, po kateri bodo zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci morali sodelovati v postopkih pomoči pri končanju življenja – v postopkih torej, ki jim omenjene profesije že zaradi narave svojega dela, etike in deontologije, torej prvin, ki opredeljujejo dolžnosti določenega stanu, odločno nasprotujejo.

Kajti, kot poudarjajo zdravniške asociacije, v konkretnem primeru ne gre zgolj za tehnično odločitev ali za “odkljukanje” zgolj še enega zakona v nizu predvidenih sprememb; nasprotno, gre za vprašanje, kakšno družbo si želimo: družbo življenja in sočutja – ali družbo, v kateri so trpljenje, starost in ranljivost razlog za opustitev skrbi”.

Več o tem lahko preberete na povezavi: Zdravstveniportal.si

Aleš Primc je na X zapisal: “Danes bodo parlamentarni Mengelejevci sprejeli zakon za medicinsko zastrupitev bolnikov! Bolnik potrebuje zdravljenje, lajšanje bolečin, sočutje, pomoč in bližino, ne pa smrti z zastrupitvijo.” Napovedal je, da bodo danes, 18. julija, začeli zbirati podpise za referendum proti zastrupljanju bolnikov in starejših – nečloveški zdravstveni in pokojninski reformi Golobove vlade. Časa bo samo 7 dni.”

Stvari bomo spremljali in o tem poročali.