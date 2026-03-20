Zakaj voliti SDS ali skupno listo NSi, SLS in Fokus?

Piše: Aleš Primc

Pojdimo na volitve in volimo SDS ali koalicijo NSi, SLS in Fokus, da bodo bolniki imeli urejeno zdravstvo, saj ga sedanja vlada sistematično uničuje štiri leta.

Pojdimo na volitve, da bomo imeli višje plače in višje pokojnine ter nižje davke. Sedanja vlada je zviševala davke in to napoveduje tudi za naprej. Pojdimo na volitve, da sedanja vlada ne bo preplavila Slovenije s še več nezakonitimi migranti in s tem ogrozila naše varnosti, še posebej varnosti žensk in deklet. Pojdimo na volitve, da nam ne bo Golob nabil nepremičninskega davka in nam Tina Gaber ne bo prepovedala jesti mesa in kuriti drv. Pojdimo na volitve, da sedanja vlada ne bo namesto kakovostnega zdravstva vsiljevala zastrupitve bolnikov, invalidov in upokojencev ter indoktrinacije otrok z nevarno LGBT ideologijo. To, kako bomo volili v nedeljo bo določalo, kako bomo živeli naslednja štiri leta.

Prelomne volitve so tu! Nedelja, 22. marec, od 7.00 do 19.00! Spodbudite ljudi v svojem okolju, da volijo desne stranke!

Odlično kaže! Imamo enkratno priložnost, da prvič po skoraj 90 letih v Sloveniji zmagajo desne stranke in da sploh prvič, odkar imamo samostojno Slovenijo, dobimo res desno vlado! Spodbudite svoje sorodnike in prijatelje, naj gredo na volitve in volijo eno od strank, ki podpirajo življenje in družine. Vsak naj si zada cilj, da spodbudi vsaj tri ljudi! Pomagajte bolnim in ostarelim, da se bodo lahko udeležili volitev. Volitev se udeležimo v nedeljo in ne predčasno.