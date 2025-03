Zakaj se Levica bori za avtorja fotografije, kako Maja Smrekar doji psa? Napovedala je kazensko ovadbo proti SDS!

Piše: Spletni časopis

V stranki Levica so napovedali, da bodo proti SDS vložili kazensko ovadbo, ker za promocijo zbiranja 40.000 podpisov za referendum o astronomskih pokojninskih dodatkih, ki jih nameravajo dodeljevati eliti umetnikov, tudi Maji Smrekar, uporabljajo fotografijo, na kateri Smrekarjeva doji psa, za katero po mnenju Levice v SDS nimajo avtorskih pravic.

Praviloma spore za avtorske pravice sprožajo avtorji fotografij ali avtorske agencije. Levica ni avtor fotografije Maje Smrekar. Tudi Maja Smrekar sama ni avtor fotografije. Sporni oglas je takšen:

Oglas s posnetkom dojenja Maje Smrekar, avtor fotografije, ki je del oglasa, je Manuel Vason

Še bolj nenavadno je, ker so to fotografijo vladajoči že uporabljali za promocijo dogodka, ki ga je soorganiziralo ministrstvo za kulturo in bi po analogiji morali kazenski postopek zaradi posega v avtorske pravice v Levici torej sprožiti proti Moderni galeriji, če ne celo proti lastni ministrici Asti Vrečko, če morebiti niso plačali avtorskih pravic avtorju.

V medijih vemo, da je za rabo fotografij treba plačati avtorju, avtorski agenciji ali pa (odvisno od licence) vsaj navesti avtorja. Če gre za profesionalno narejene fotografije.

Za kršitev praviloma preti finančna kazen in ne kazenski postopek.

A to od avtorja ali avtorske agencije in ne od politične stranke na oblasti, ki skuša zagotoviti astronomske privilegije umetnikom, ki očitno dobro zaračunavajo svoje pravice.

Da so fotografijo dojenja psa oblastniki sami uporabili za oglasne namene in jo objavili, tudi z objavo imena avtorja Manuela Vasona, kaže posnetek. Reklama za dogodek, ki ga je soorganiziralo ministrstvo za kulturo, ki so jo objavili na omrežju FB, je bila takšna:

Več podrobnosti o Vasonu, ki se je leta 1974 rodil v Italiji, dela pa v Veliki Britaniji, lahko najdete tukaj.

Če so za rabo za oglas tudi plačali z denarjem davkoplačevalcev, kar bi morali (če spoštujejo avtorske pravice) bi njihov izdelek moral biti tudi dostopen javnosti, ki je to vse plačala. In potem je še dodatno nenavadno tožiti.

Umetnica je iz davkoplačevalskih virov doslej za svoje delo dobila 133.070 evrov, največ iz ministrstva za kulturo.