Zadnji partijski šef ne preseneča: Na proslavi slovenske samostojnosti ponosno nosil okupatorski simbol!

Piše: A. S. (Nova24tv.si)

Milan Kučan je na proslavi dneva državnosti razkazoval na srajci rdečo zvezdo. S tem znova dokazuje, da mu Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, medtem pa malikuje simbol okupatorja in diktature.

Obeleževanje 35. obletnice slovenske državnosti in neodvisnosti so spremljale napetosti glede protokola. Sprva so se borčevske organizacije razburjale in napovedale bojkot, ko je bilo določeno, da imajo lahko prapori na proslavi na vrhu droga samo slovenski grb, ne pa tudi rdeče zvezde, simbola okupatorjev od katerih se je Slovenija osamosvajala.

Vlada je nazadnje popustila in preklicala ta del navodil, tovarišija pa je preklicala bojkot. Kljub temu je glavni boter slovenske levice hotel priliti olja na ogenj tako, da je imel na srajci pripeto značko z rdečo zvezdo.

Pred leti podpiral kolesarje, letos okupatorja

Ob tem je dr. Zvone Čadež na družbenih omrežjih opozoril na neprimerno obnašanje Kučana, ki nalašč ni upošteval protokola, da bi lahko očitno provociral: “Milan Kučan je na državni proslavi v nasprotju s pravili protokola slekel suknjič, da se je videla priponka z rdečo zvezdo. S tem je pokazal svoje spoštovanje do Slovenije.” Kučan je podobno v preteklosti nosil tudi simbol protivladnih kolesarjev iz obdobja pandemije, poslanec Aleš Hojs pa ob tem izpostavlja: “Razdvajal je v času osamosvojitve, razdvajal je v času Covida in razdvaja danes. Četudi zgolj s simboli, brez besed, ne izpusti priložnosti za ustvarjanje delitev.”

V luči Kučanove provokacije postaja bolj jasen tudi njegov nedavni nastop v oddaji Marcel na RTV Slovenija, kjer se je na vse pretege izogibal odgovoriti ali se šteje za osamosvojitelja, čeprav ga je voditelj Marcel Štefančič to vprašal večkrat zaporedoma. Kučan ni hotel dati jasnega odgovora, na koncu pa je le rekel, da ni važno za kaj se ima on sam, temveč za kaj ga imajo ljudje. No, za osamosvojitelja se sam očitno nima.

Še zdaj je proti osamosvojitvi

Že v preteklosti je Kučan s svojo znano izjavo o tem, da Slovenska osamosvojitev ni bila njegova intimna opcija, marsikoga razburil. Decembra 2015 je namreč v radijskem intervjuju, ki je bil povzet na portalu MMC RTV Slovenija dejal: “Očitajo mi, da sem bil proti odcepitvi. Še zdaj sem.”