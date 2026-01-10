(ZADEVA ŠUTAR) V javnosti se je pojavil posnetek tragičnega dogajanja nemudoma po napadu – “Ne moreš ga ti obračat, oni ga bodo obračal'”

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)

Tragična smrt Novomeščana Aleša Šutarja ostaja nerazrešena. Umrl je 25. oktobra lani, prvotni osumljenec je bil izpuščen na prostost, policija novega osumljenca še ni prijela. Tožilstvo naj bi prejelo obdukcijsko poročilo, ki naj bi nakazovalo, da je pokojni utrpel več poškodb, kar bi lahko nakazovalo tudi na to, da je bilo več napadalcev. V javnost pa je pronical tudi posnetek dogajanja takoj po napadu, ki ga je objavila televizija Planet TV.

Planet TV poroča, da naj bi izvedensko mnenje sodne medicine kazalo, da je Šutarja napadlo več oseb in je posledično za njegovo predčasno smrt odgovornih več ljudi.

Spomnimo, Šutarjev umor se je zgodil v Novem mestu, pred lokalom LokalPatriot, kjer je tisti večer potekala zabava. Med zabavo je bilo več nasilnih incidentov oz. pretepov, v katere so bili med drugim vpleteni pripadniki romske skupnosti. Prav ti naj bi bili odgovorni za smrt Aleša Šutarja. Policija je kmalu po dogodku aretirala Roma Sabrijana Jurkoviča, a ga je nato izvensodni senat novomeškega okrožnega sodišča izpustil na prostost, s tem, ko je odpravil njegov pripor. Od tedaj naprej v zvezi z iskanjem dejanskega storilca ni bilo novih vesti.

Je pa umor 48-letnega Novomeščana dvignil na noge celotno Slovenijo, predvsem pa jugovzhodni del Slovenije, kjer se lokalni prebivalci dnevno soočajo z romskim nasiljem. Po umoru sta objektivno odgovornost prevzela dva ministra: nekdanja pravosodna ministrica Andreja Katič iz vrst SD in notranji minister Boštjan Poklukar iz vrst Gibanja Svoboda.

Kaj pa strokovna odgovornost?

Seveda pa se sedaj zastavlja vprašanje, zakaj ni bila sprejeta tudi strokovna odgovornost na ravni policije in reševalnih služb. Denimo, reševalci so potrebovali več kot 10 minut, da so prišli do kraja zločina, kljub temu, da je urgenca oddaljena le nekaj sto metrov stran. Moja Dolenjska poroča, da je tako dolg odziv nedvomno posledica reorganizacije dispečerske službe, ki sprejema nujne klice. Ta tudi za dolenjsko območje deluje na Štajerskem, v Mariboru. Nepoznavanje lokalnega okolja naj bi bil razlog za zamude pri reševalnih intervencijah. To je nedavno potrdila v. d. direktorica zdravstvenega doma Trebnje.

In na ravni policije? Posnetek, ki so ga objavili na Planet TV, je komentiral upokojeni policist – kriminalist Julijan Kren. “Če primerjamo vse izjave zaposlenih inšpektorata na policiji in pa družbe za varovanje, da je bilo z vseh strani vse v redu, da so varnostniki posredovali samo v lokalu… ta posnetek postavlja vsa poročila, vse izjave, na glavo,” je povedal.

Inšpekcijski nadzor ministrstva za notranje zadeve pri delovanju organov tistega večera ni odkril nepravilnosti. Kren pa pravi: “Nikjer pa ni bilo objavljeno, da je tudi disciplinsko odgovarjal nekdo, ki je bil tisto noč v službi. Po mojem mišljenju bi moral biti to nekdo iz OKC PU Novo mesto (Operativno-komunikacijski center Novo mesto).”

Posnetek tragičnega dogajanja

Iz posnetka je sicer videti, kako napadeni Šutar leži na tleh, ob njem so zbrani različni ljudje. Slišati je pogovor prisotnih. Govorili so o tem, ali ga smejo, medtem ko je Šutar ležal na tleh, obrniti. Nekateri so očitno hoteli spremeniti njegov položaj, drugi pa so temu nasprotovali, saj da naj bi to lahko počeli zgolj reševalci.

Posnetek si sicer lahko ogledate – TUKAJ.

Vmes pa v Ljudski iniciativi Dolenjska že napovedujejo nov protest. Kot pravijo, na področju reševanja romske problematike niso opazili premikov. Na vlado so naslovili več pozivov, a so naleteli na gluha ušesa. Tokrat naj bi šlo za vseslovenski protest, ki bo potekal v Ljubljani.