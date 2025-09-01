Začenja se zbiranje podpisov proti zastrupitvi bolnikov in starejših

Piše: Moja Dolenjska

Jutri, 1. septembra 2025, se začenja zbiranje 40.000 overjenih podpisov volivcev in volivk za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, bolj znanem kot evtanaziji.

Podpis lahko oddamo osebno na kateri koli upravni enoti ali elektronsko, prek portala e-Uprava.

Oddaja na upravni enoti:

Podpis lahko oddate osebno na kateri koli upravni enoti v poslovnem času.

S seboj imejte veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ipd.).

Po oddaji podpisa zahtevajte potrdilo o oddanem podpisu, saj brez izrecne zahteve potrdila ne boste prejeli.

Vsak volivec lahko podpiše obrazec samo enkrat.

Borec za pravice starejših Aleš Primc je te dni povedal, da velja spremenjen način oddajanja podpisov. Tako bo šlo: “Uslužbenki boste dali osebno izkaznico in ona vas bo vnesla v računalnik, potem pa boste podpisali na ekranček – tako kot na pošti, ko dvignete priporočeno pošto. Ob koncu postopka morate reči uslužbenki oz. uslužbencu, da prosite za potrdilo, da ste oddali podpis. Če ne boste prosili za potrdilo, ga ne boste dobili in ne boste mogli vedeti, da je vaš podpis res oddan.”

Elektronska oddaja podpisa pa je mogoča tudi prek računalnika, prek portala e-Uprava z uporabo digitalnega potrdila (SI-PASS ali drugo kvalificirano potrdilo). Povezavo in navodila o tem, kje in kako bo mogoče elektronsko podpisati referendum bomo objavili takoj, ko bo to dostopno.

Volivci, ki so v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalide ali v zaporu, lahko podpišejo obrazec prek pooblaščene osebe v teh ustanovah. Pooblaščena oseba preveri identiteto in potrdi podpis z žigom zavoda.

Zakaj je potreben referendum?

Koalicija (Svoboda, SD in Levica) je sprejela zakon, s katerim uzakonjajo zastrupljanje ljudi.

S tem zakonom se bi začelo zastrupljanje bolnih in ostarelih v njihovih hišah, stanovanjih, v bolnicah ter v domovih za starejše. Ta zakon bo povzročil t. i. zastrupitveni mobing oz. pritiske na bolnike in starejše za zastrupitev.

Zakon, ki bi omogočal zastrupitev bolnikov, je del sporne zdravstvene in pokojninske reforme, s katero hoče vlada Roberta Goloba, na račun smrti bolnikov zmanjšati stroške za zdravstvo in pokojnine.

Proti zakonu je večina zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Proti zastrupljanju bolnikov so tudi vse verske skupnosti v Sloveniji.

Primc je v sporočilu za javnost uvodoma sporočil, da je referendum še zadnja možnost za preprečitev krivičnega in nevarnega zakona, ki bi uvedel zastrupljanje bolnikov. Sporočil je: “Vsi smo prej ali slej bolniki. Bolniki potrebujejo zdravljenje, pomoč, lajšanje bolečin, bližino in sočutje, ne pa zastrupitve in siljenja v zastrupitev. Proti zastrupitvi bolnikov so organizacije zdravnikov in zdravstvenih delavcev.”

