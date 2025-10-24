Začenja se referendumska kampanja, a za zdaj ankete kažejo v prid zagovornikom evtanazije

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Na referendumu čez mesec dni bodo odločno zmagali zagovorniki državne izvedbe samomorov.

Obsežen birokratski aparat, v katerem bodo tudi zdravniki, ki bo odločal, kdo sme storiti samomor in pomagal pri izvedbi, podpira več volivcev kot ga je avgusta in več kot na posvetovalnem referendumu, ali to uzakonjati, ki je bil lani junija, ko so bile tudi evropske volitve.

To kaže raziskava Inštituta Janeza Evangelista Kreka, ki so ga ustanovili politiki NSi. Podatki so takšni:

Za primerljivost sem rezultate, ki jih je pridobila agencija, preračunal tako, da upoštevam le opredeljene in tiste, ki se bi referenduma udeležili. Izvirni rezultat ankete je takšen:

RC IJEK je izmeril tudi popularnost strank in za agencijo Valicon dan prej so tudi oni zaznali, da bi se v državni zbor uvrstila nova stranka Preboj Vladimirja Prebiliča. A bolj pri dnu strank. V primerjavi z Mediano za Delo, ki ni merila Preroda in kjer Levice niso ponujali skupaj z Vesno, je RC IJEK nameril boljši rezultat obema največjima strankama, SDS in Svobodi.

Bolj dolgoročni pogled nihanj za večje stranke je takšen:

V javnomnenjski anketi Raziskovalnega centra Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka je sodelovalo 815 ljudi. Pri tokratni raziskavi je bila za del raziskave o strankah uporabljena metoda CATI (telefonsko anketiranje), za aktualna vprašanja pa metoda CAWI (spletni panel). Tak način smo tokrat uporabili prvič.

Celotna raziskava je dostopna TUKAJ.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.