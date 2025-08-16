Za romske nevladne organizacije kar pol milijona

Piše: Moja Dolenjska

Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko, tudi koordinatorica stranke Levica, je objavilo razpis, poimenovan Povezani s kulturo. Razdeliti nameravajo 500.000 evrov, in sicer za spodbujanje in usposabljanje posameznikov in posameznic iz kulturnih organizacij romske skupnosti pri pripravi in izvedbi kulturnih dogodkov oziroma kulturnega programa.

Po mnenju vladajočih bo pol milijona evrov “prispevalo k ohranjanju in razvoju romske kulture, obenem pa ustvarjalo priložnosti za medkulturni dialog, povezovalo skupnosti ter bogatilo kulturno podobo celotne družbe”.

Pomemben poudarek razpisa je na zagotavljanju podpornega okolja. Predvidena je vzpostavitev projektne pisarne, ki bo romskim društvom nudila strokovno, tehnično in organizacijsko pomoč pri zasnovi in izvedbi projektov, kar bo povečalo njihovo uspešnost in trajnost.

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj:

za sklop projekti: nevladna organizacija pripadnikov romske skupnosti , ki je na dan prijave registrirana vsaj eno leto in je organizirana kot društvo ali zveza društev ;

, ki je na dan prijave registrirana vsaj eno leto in je organizirana kot ; za sklop projektna pisarna: nevladna organizacija ustanovljena kot društvo, zveza društev, zasebni zavod, ustanova.

Neposredna ciljna skupina javnega razpisa so pripadniki romske skupnosti Republike Slovenije.

Denar nameravajo črpati iz evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in državnega proračuna. Izbor bomo spremljali, zanimivo bo videti, ali bo med izbranimi tudi društvo, ki medijem, tudi nam, zaradi po njihovem “mnenju” nepravilnega poročanja (uporaba besede Rom), grozi s kazenskimi ovadbami.

Vir: Javni razpis za izbor operacij Povezani s kulturo (JR-Povezani s kulturo) | GOV.SI