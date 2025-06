Za Pirc Musarjevo napad v Ribnici le “dogodek”, Poklukar se je zbudil 35 ur kasneje

Piše: Moja Dolenjska

Sobotni napad na ribniškega župana Sama Pogorelca, policistko in komaj polnoletnega srednješolca v Ribnici je razkril tudi vso “gnilobo” trenutne vladajoče politike. Po razkritju župana so jih napadli Romi, čeprav policija o etični pripadnosti napadalcev ne sme poročati. Nataša Pirc Musar se je oglasila šele včeraj, in to iz odprtja Mavričnega dne v Mariboru, Rome je iz Maribora pozvala h “kulturi dialoga”. Robert Golob je molčal, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je v Ribnico poklical šele 35 ur po napadu.

Župan je v nedeljo, 8. junija, ob 12.30 objavil, da je s pismom pozval vse pristojne v državnem vrhu, naj ukrepajo, da je dovolj in nedopustno, da smo priča nasilju, ki nima nikakršne podlage.

Apeliral je na predsednico države Natašo Pirc Musar, predsednika vlade Roberta Goloba, Vrhovno državno tožilstvo in ministrstva, da nemudoma ukrepajo. Pirc Musarjevi, Golobu in vrhovnemu državnemu tožilstvu je predlagal, naj nemudoma skličejo posvet na temo problematike nasilja in sprejmejo takojšnje ukrepe, ker “danes sem bil žrtev jaz, naslednjič bo nekdo drug”.

Za policijo pa je zapisal, da je izjemno korektno opravila svoje delo, vendar je ključno to, ker se na tožilstvu potem vse ustavi.

In kakšni so bili odzivi?

Nataša Pirc Musar se je včeraj raje odpravila na odprtje Mavričnega dne v Mariboru, njena naloga je bil dvig mavrične zastave. (Maribor, posnetek). V izjavi za novinarje je nato obžalovala “dogodek v Ribnici”, celotno romsko skupnost pa pozvala h kulturi dialoga. Če bodo želeli kaj doseči, bodo po njenem morali gojiti kulturo dialoga. Vest o tem je STA objavila ob 14. uri.

Robert Golob se je zavil v molk.

Boštjan Poklukar pa se je oglasil šele včeraj ob 15. uri in v izjavi za novinarje izpostavil predvsem “hitro prijetje osumljencev”.

Vrhovno državno tožilstvo se je odzvalo že v soboto zvečer, pojasnili so, da so policisti o vsem sproti obveščali dežurnega državnega tožilca. Ker niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za pridržanje, privod ali predlog za odreditev pripora zoper osumljene, bo policija po končanem postopku na pristojno okrožno državno tožilstvo posredovala kazensko ovadbo, so pojasnili. To se je nato včeraj, v ponedeljek, spremenilo. Očitno pod pritiski javnosti so po 14. uri objavili, da »so osumljenima napada na ribškega župana odvzeli prostost«. Uradno menda zaradi ugotovljenih novih dejstev.

Posveta na temo problematike nasilja in dogodkov v Ribnici, kot je predlagal Pogorelc, ni bilo.

Ribniški župan Pogorelc pa je včeraj razkril še veliko več. Pojasnil je, da ga je včeraj, 9. junija, ob 11.50, 35 ur po napadu nanj, poklical notranji minister Boštjan Poklukar. Pred tem ga ni “popolnoma nič zanimalo, kaj se je zgodilo v Ribnici”. Poklukar je nato novinarjem potožil, da se župan ni želel pogovarjati z njim – in tega ni razumel.

Župan je še zapisal, da v vladi niso naredili nič in še: “Dokler bodo policisti prosili župana, naj pomaga, da se nekaj premakne in da obupujejo glede dokazovanj in neuspelih postopkov, potem je jasno, da kot minister niste kos situaciji.”

V večerni oddaji Planet18 pa je nato dr. Anton Olaj, nekdanji generalni direktor Policije, povedal, da policisti v večjem številu zapuščajo Policijo, v državi jih manjka že 800, kar bo težko nadomestiti.

Včerajšnje sporočilo ribniškega župana:

Takšnega sprenevedanja, kot ga je imel danes minister g. Boštjan Poklukar Ministrstvo za notranje zadeve Vlada Republike Slovenije, še nisem doživel. Pravi, da ga sicer zadnje čas pogosto pozivajo k odstopu, ampak da ne razume.

Zakaj bi odstopil? Vam bom pomagal pri razumevanju minister.