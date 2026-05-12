Za novo generalno sekretarko DZ 46 glasov

Natašo Avšič Bogovič (Svoboda) je za opozicijski podpredsednico državnega zbora včeraj izvolilo 74 poslancev, proti jih je glasovalo pet. Glasovanje je bilo tajno. Špelo Ocvirk pa je za generalno sekretarko (direktorico) državnega zbora na predlog Zorana Stevanovića (Resni.ca) izvolilo 46 poslancev, proti jih je bilo devet.

Iz strank desne sredine sta manjkala Robert Potnik (Demokrati) in Tadej Ostrc (Demokrati).

Potnika ni bilo že pred tem pri glasovanju o interventnem zakonu, ki odpravlja nekaj največjih čudaštev prejšnje vlade, denimo prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki je upokojencem, ki davkov in prispevkov sicer ne plačujejo, avtomatično znižal pokojnine za odstotek. Tudi izvolitev Ocvirkove je pokazala, da ima desna sredina večino, ki zadošča za vladanje, a bolj tesno kot pri interventnem zakonu.

Poslanci so pozneje potrdili še razdelitev mest in vodenj v delovnih telesih in izvolili še vrsto sodnikov. Za okrožni sodnici v Mariboru so izvolili Matejo Brumec (38 za, 1 proti) in Matejo Čeh (37 za, 1 proti), za okrajno sodnico v Novi Gorici Katjo Lužnik (za 37, proti 2), za okrožno sodnico v Krškem Bojano Preskar Arh (za 42, proti eden), za okrajno sodnico v Sevnici Janjo Mihelič Sluga (za 42, proti dva), za okrajno sodnico v Krškem Alenko Cmok (za 41, proti eden), za okrajno sodnico v Novem mestu Tino Radešček Jarc (za 37, proti eden). Za okrožne sodnike v Ljubljani pa Mihaelo Oprešnik (36, proti eden), Roveno Vardjan (37, proti eden) in Davorina Visočnika (37, proti tri). Za izvolitev je zadoščala navadna večina, glasovi za so bili večinoma iz levo sredinskih strank, desno sredinski poslanci večinoma niso glasovali.