Za bolne otroke zamaški in dobrodelne akcije, za integracijo migrantov več kot 212 milijonov evrov!

Piše: Celjski glasnik

Socialna država, ki nam jo “prodajajo” Levica in podrejeni Robert Golob, je država po meri tistih, ki na eni strani s Slovenijo nimajo kaj dosti skupnega, na drugi strani pa za ustvarjanje rdeče buržuazije.

Če bi vedeli, kaj pomeni pojem socialne države, potem se ne bi soočali z razpadajočim zdravstvenim sistemom, indoktrinacijo izobraževalnega sistema ter nenazadnje dejstvom, da se delo danes ne splača več.

To bolj bode, za tujce je. Za bolne otroke ni. Nihče ne piše o tem. pic.twitter.com/VomTuwOcF7 — Natalija (@natalija_zmavc) December 26, 2025

In če človek samo pogleda v naš javni zdravstveni sistem, lahko ozre bedo, ki jo s svojo nespametno politiko počno Golobovi, posledice pa nosijo ravno državljani, ki so in še plačujejo v naš zdravstveni sistem. Tako lahko na dnevni ravni opažamo primere, ko denimo država noče zagotoviti višjih zneskov, da bi se lahko denimo zdravili otroci, na kar ves čas opozarjajo tudi v Društvu Viljem Julijan.

