Za avtokracijo Klakočar Zupančičeve odgovorni izključno državljani, saj tako, kot je bila izvoljena z njihove strani, bi morala biti odstavljena

Piše: Celjski glasnik

Danes poslušamo, kako Urška Klakočar Zupančič z avtokracijo vlada hramu demokracije, hkrati pa poslušamo razprave, kdo je odgovoren za takšno ravnanje predsednice državnega zbora.

A, če v Sloveniji ljudem v času samostojne države ne bi prirejali pomena demokracije, bi ljudje točno vedeli, da so oni tisti, ki lahko poskrbijo, da se predsednico državnega zbora odstrani s funkcije. Tako kot so jo izvolili ljudje, jo lahko s funkcije odstranijo ljudje.

To je nujno videti. Tako nevzgojene avše se ni bilo v slovenskem parlamentu. https://t.co/kuieI6pStG — Mojca Škrinjar (@mojcaskrinjar) September 13, 2025

V demokraciji ni zastonj izraz, da gre za predstavnike ljudstva, ki so tudi izvoljeni z njihovo pomočjo, zato se tudi zavedajo, da jih ljudje lahko zamenjajo. Načinov za to je več, kljub temu, da bi na levici takoj govorili o državnih udarih, nasilju in fašizmu, se globoko v sebi zavedajo, da poznamo poleg aktivnih oblik politične participacije, tudi pasivne oblike politične participacije, ki lahko predčasno privedejo do zamenjav na položajih.

In ob zadnjem izbruhu predsednice DZ-ja in onemogočanja poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja, bi bil zadnji čas, da se ljudje prebudijo in pokažejo, da Urška Klakočar Zupančič ni primerna za funkcijo, ki jo opravlja. Predstavnik opozicije so sicer prepričani, da ljudje vidijo avtokracijo predsednice in bodo o tem odločali na naslednjih volitvah, a več kot pol leta do naslednjih volitev lahko oseba, kot je Klakočar Zupančič naredi nepopravljivo škodo na funkciji, ki jo opravlja. Zato so edino ljudje tisti, ki so odgovorni, da se takšno ravnanje dogaja v hramu demokracije.