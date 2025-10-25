Z dnevom suverenosti zaznamujemo dan odhoda zadnjega vojaka agresorske JLA iz Slovenije

Piše: Moja Dolenjska

V spomin na enega ključnih osamosvojitvenih dogodkov, odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije pred 34 leti, danes zaznamujemo dan suverenosti. Osrednja prireditev bo ob 18. uri v Medvodah.

Z dnevom suverenosti, ki je državni praznik, ni pa dela prost dan, zaznamujemo spomin na 25. oktober 1991, ko je Slovenijo zapustil še zadnji vojak agresorske Jugoslovanske ljudske armade, poraženke v vojni za osamosvojitev Slovenije. Končni dogovor o tem je bil sklenjen 18. oktobra 1991 v Ljubljani po tistem, ko je vodstvo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije po bojih za slovensko osamosvojitev spoznalo, da Slovenije ne bo mogoče obdržati znotraj nekdanje države.

25. oktober tako predstavlja dan, ko je Slovenija ne le pravno formalno, temveč tudi dejansko postala suverena država.