Vstajniško nasprotovanje vladi, ki je še ni, klavrno propadlo – napovedovali so množične demonstracije po vsej državi, prišlo pa je okoli 30 ljudi

Piše: G. B.

Člani obrobne liste Alternativa za Slovenijo, ki je bila na volitvah povsem neuspešna, so včeraj na ustavno sodišče vložili ustavno pritožbo zaradi “hudih nepravilnosti in okoliščin”, ki so po njihovi oceni bistveno vplivale na zakonitost in demokratičnost letošnjih parlamentarnih volitev. Na “prevare, ignoriranje državljanov in aroganco oblasti” pa so opozorili tudi danes na Trgu republike.

Medtem ko v DZ poteka izredna seja, na kateri bodo predvidoma izvolili Janeza Janšo za novega mandatarja, so člani Alternative za Slovenijo pred parlamentarnim poslopjem na Trgu republike pripravili shod z naslovom Prevara volivcev. Že pred tem pa so svoje “performanse” izvajali pripadniki t. i. kolesarske skupščine.

No, vse skupaj je bilo precej klavrno, saj se je zbralo okoli 30 ljudi, čeprav so pred tednom dni napovedovali množične demonstracije po vsej državi. Na shodu so populistično in lažnivo razglašali, da prihaja vlada, ki napoveduje maščevanje drugače mislečim, rezanje pravic delavcev, jemanje upokojencem, privatizacijo zdravstva in razgradnjo socialne države. “Si to zaslužimo?” so se vprašali.

Sporočili so, da ne bodo tiho, ko se napada javno zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, nevladne organizacije in vse, ki opozarjajo na nepravilnosti, pa tudi ne, ko oblast deli na naše in vaše. “Obljubljali so raj, danes ljudem obljubljajo strah,” je bilo slišati. Pa tudi, da država pripada ljudem in ne političnim elitam, demokracija pa da ni last ene stranke. “Dovolj je prevar, ignoriranja državljanov. Slovenija je naša,” so povedali udeleženci. Skratka, vse v slogu Staneta Dolanca: “Mora nam biti popolnoma jasno, da smo v tej državi mi, komunisti, na oblasti. Če ne bi bili mi, bi to pomenilo, da je nekdo drug, ampak temu ni tako in tudi nikoli ne bo.”

Glavni očitek njihove ustavne pritožbe pa se nanaša na domnevno vmešavanje tujih varnostnih oziroma obveščevalnih struktur v slovenski volilni proces. “Takšno delovanje predstavlja resno grožnjo ustavnemu redu, sistemski varnosti in suverenosti Republike Slovenije ter odpira vprašanje legitimnosti demokratičnega odločanja državljanov,” so ocenili v današnjem sporočilu za javnost.

Obenem pa so opozorili tudi, da “ne glede na vprašanja glede izvora, metod pridobitve ali širšega političnega konteksta predmetnih videoposnetkov” ocenjujejo, da določene vsebine “vsebujejo indice, ki lahko kažejo na obstoj ravnanj z elementi morebitnih kaznivih dejanj oziroma korupcijskih tveganj”. “Takšnih navedb ni dopustno niti pavšalno zavračati niti prejudicirati njihovih pravnih posledic brez ustrezne preveritve dejanskega stanja,” so dodali.

Koalicija Alternativa za Slovenijo je na marčnih volitvah nastopila kot skupna lista več strank in gibanj. To so bili Nič od tega, Za zdravo družbo, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Gibanje Naprej in civilna iniciativa ZA upokojence.

Je pa zanimivo, kako se trudijo pompozno razglašati “resnice”, ki jih globoka država prodaja državljanom.