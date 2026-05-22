Ali zaradi “kraljice aneksov” v Sloveniji za kilometer hitre ceste plačujemo petkrat več kot Avstrijci?

Po tem, ko so “strokovnjaki” ugotovili, da so za nesreče na avtocestah krivi vozniki, prvi mož DARS-a pa je celo povedal, da ne morejo zagotoviti delavcev za eno izmeno, se res zastavlja vprašanje, kdo bo kdaj v Sloveniji odgovarjal.

Saj imamo nenazadnje na drugi strani danes poslanko, pred tem pa ministrico, ko jo je kar kolegica obtožila izginotja 2,5 milijona evrov na samo enem projektu, ki se ji do danes ni zgodilo še nič. Zaradi delovanja Alenke Bratušek, ki je poslanski kolega Aleksander Reberšek nadel celo vzdevek kraljica aneksov, kar bi se nenazadnje lahko izkazalo tudi v primeru gradnje hitrih cest.

Izračuni so namreč pokazali, da v Avstriji čez Alpe gradijo petkrat cenejše hitre ceste na kilometer, kot to trenutno počnemo v Sloveniji. Denimo v sosednji Avstriji za kilometer hitre ceste odštejejo 10 milijonov, v Nemčiji 15 milijonov, v Sloveniji pa neverjetnih 50 milijonov evrov. Vsekakor kot opozarjajo uporabniki družbenega omrežja naš teren ni petkrat zahtevnejši od terena v Avstriji, poleg tega pa nimamo petkrat višjih plač kot v severni sosedi.

Še več, danes smo priča, ko se ravno ta “kraljica aneksov” bori proti temu, da bi imeli ljudje višje plače, da bi lažje porabili svoj težko prislužen denar. Seveda bi zaradi tega potem ostalo bistveno manj za takšne malverzacije državnega denarja, kot ga spremljamo danes. In zakaj imamo danes toliko višje cene gradnje na kilometer, odgovarja poslanec Reberšek: “Zaradi kraljice prilog”.